Gabriel Cruz pronostica el ascenso del Recre "en el Sardinero"

Gabriel Cruz y Marc Martínez confesaron una conversación entre ambos de hace tres meses. En una reunión con la plantilla. el regidor le aseguró al meta albiazul que “ascenderíamos en El Sardinero cántabro”. “Vamos a ascender contra el Racing en Santander, es un presentimiento que tengo desde que empezó la liga”, reconoció Cruz, quien de inmediato afirmó: “Pero que lo importante es que el Recreativo, sea contra quien sea”.

Martínez: "He tenido dos ofertas buenas en el mercado de invierno y una de categoría superior que ni me he planteado"

El ascenso está grabado a fuego en la mente del meta. Es “mi único objetivo” desde que llegó hace año y medio a Huelva. El portero albiazul sueña con “ascender con el Decano del fútbol español, que es algo que muy pocos pueden decir y no me voy a ir de Huelva sin conseguirlo”. De hecho, reconoció que “he tenido dos buenos contratos sobre la mesa en el mercado de invierno que ni he mirado y uno era de categoría superior”. Cruz le correspondió con un reconocimiento. Para el alcalde, “Marc nos vale perfectamente para jugar en Segunda porque es de categoría superior, es el mejor portero de la categoría sin ninguna duda”.

Martínez: "El alcalde me dijo hace tres meses que tenía un pálpito, que íbamos a ascender en Santander contra el Racing"

Cruz y Martínez le concedieron una tregua a la realidad para visualizar un momento “que he soñado muchas veces”. El meta se ve “al lado del alcalde en el balcón del Ayuntamiento en junio”. “Lo firmamos ahora mismo”, sonrió el regidor onubense.De vuelta a la tierra, el capitán recreativista recuerda que “quedan 15 jornadas por delante y nuestra dinámica es muy positiva, pero no podemos despistarnos. Nuestra mente está puesta en el UCAM y nada más que el UCAM”. Recibió el respaldo del alcalde, para quien “la afición debe disfrutar de la grandeza del momento, pero los profesionales debéis tener los pies en el suelo siempre que los cuentos de la lechera todos sabemos como acaban”.