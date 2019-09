El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, garantiza la estabilidad del Recreativo de Huelva. El regidor municipal ha sido el protagonista, junto con el presidente del club albiazul, Manolo Zambrano de la primera Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebra en el céntrico restaurante El Paraíso de Gonzalo de la capital onubense.

Ambos compartieron ayer mesa, exquisitas viandas y animada conversación con miembros de la redacción de este diario encabezados por su directora, Ana Vives Casas. Como es lógico, el Decano fue el centro de la tertulia.

Cruz aseguró que “este año no sólo tiene que ser el de la consolidación de la estabilidad económica sino de la regularización institucional. Vamos a estar con las cuentas aprobadas desde la temporada 2014-15 hasta la 2018-19. La estabilidad del Recre está garantizada”.

El alcalde aclaró que la fecha exacta “no depende de nosotros. Ha sido un trabajo enorme porque tenemos que reconstruir cuentas sin papeles, sin documentación. Esa es la realidad que nos encontramos y con la que también se topa el auditor. Ha sido tremendo: facturas, embargos, deudas que aparecen... Un trabajo de chinos”.

Cruz está contento con el plantel que ha confeccionado el Decano. “Esta temporada se ha montado una plantilla desde el objetivo de mirar al ascenso. El Recre siempre tiene que aspirar, como mínimo, a estar en la Liga de Fútbol Profesional, en Segunda División. Creo que la plantilla es muy competitiva”, dijo.

El alcalde de Huelva cree que "hay una plantilla para ilusionarnos"

“El año pasado tuvimos una gran plantilla, con un gran técnico, un equipo que terminó como campeón del grupo IV que luego lamentablemente no pudo lograr el ascenso. Creo que ahora tenemos otro gran técnico, más chispa y lo que se debe aspirar es a ser igual de fiables. Ya llevamos dos partidos seguidos ganados y en ambos con la portería a cero, sin sufrir excesivos problemas defensivos. Creo que hay una plantilla para ilusionarnos y aunque empezamos desde cero y en el fútbol existen muchos condicionantes como pueden ser las lesiones, creo que vamos a sentirnos igual de orgullosos del equipo y que este va a ser el año”.

En una de las primeras tertulias del año pasado el alcalde de Huelva afirmó que veía al Recre como campeón del grupo, un vaticinio que se cumplió meses después. Ahora volvió a aceptar el reto y considera que “va a estar en puestos del play off de ascenso, creo que primero o segundo. Pienso que tenemos un equipo muy solvente y sólido”.

Sobre una posible venta de la mayoría del paquete accionarial que posee el Ayuntamiento de Huelva, Cruz señaló que “los tres procesos de venta nos han enseñado dos cosas fundamentales, la primera es que no es negociable poner en riesgo y comprometer la existencia del Recreativo, que es un Bien de Interés Cultural (BIC). A los procesos de licitación no ha concurrido ninguna propuesta fiable ni seria que haya garantizado que el Recreativo no fuera a desaparecer. El único interés que tiene el Ayuntamiento es garantizar la pervivencia del Recre y el decanato del fútbol español para Huelva. En segundo lugar, hay que garantizar que el Consistorio recupere el dinero que ha salido del Ayuntamiento, de todos los ciudadanos onubenses, para que no muriera una seña de identidad de Huelva”.

Cruz admitió que el proceso para alcanzar la estabilidad del Recre “ha sido muy duro. El objetivo era alcanzar la normalidad y el año pasado nos hubiera gustado que no ocurriera lo que ocurrió. En esta no se va a hablar de impagos, de deudas con futbolistas; el ambiente es completamente diferente aunque aún queda mucho trabajo por delante” para recalcar que “cuando todo esté ya despejado seguiremos muy vigilantes y pendientes de que no vuelva a ocurrir nada parecido y el club pase por una situación crítica”.