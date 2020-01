Enrique Nielsen: "A Blanca Betanzos le gusta la pista, quiere ser entrenadora"

Enrique Nielsen lleva toda una vida dedicada al deporte, fundamentalmente el atletismo, siendo entrenador, entre otros, de Diego Moisés Santos Abad y Blanca Betanzos, dos de nuestros referentes.

El onubense asegura que el estado de salud del deporte en Huelva “es bueno, con muchos deportistas en primera línea, gente como Emilio Martín, un coleccionista de medallas y de una gran calidad humana; Carolina Marín, Héctor Santos, Laura García-Caro, Alba Vázquez... Las autoridades han invertido tanto en instalaciones como en eventos, y eso se nota”.

Ha vivido en primera mano el 'fenómeno Blanca Betanzos'. “La Federación Española está encantada con ella; transmite alegría, valores como la disciplina, la entrega, afán de superación... hay mucho que aprender de ella. ¿Cómo afronta la fama? A ella lo que le gusta es la pista y quiere ser entrenadora. Ahora se encuentra lesionada por la falta de continuidad, porque desde que llegó de Australia con los cinco oros no ha parado de recibir homenajes”.

Tras su experiencia en el Mundial, su próximo reto serían los Juegos Olímpicos para personas con síndrome de Down “pero para ello necesitaría unos 6 u 8 mil euros”, algo que no descarta porque hay mucha gente interesada en ayudar a la deportista de Lucena del puerto.

Enrique Nielsen apenas ha tenido ocasión de ver al Recreativo este año. “Sólo un par de partidos, porque no tengo tiempo entre el trabajo, la mujer, los hijos, estoy preparando un nuevo libro”, y es que otra de su faceta es la de escritor, centrado sobre todo en la figura de William Martin 'El hombre que nunca existió'. “En nuestras investigaciones ha salido el Recreativo y ahí te das cuenta de su valor histórico”. Lamenta el arbitraje de Gil Manzano, clave para el triunfo de Osasuna. “Es imposible que no lo viera (la falta que propició el 2-2). Hay errores y errores”.

Echa la vista atrás y resalta que “hace 30 años llevé la preparación física del juvenil del Recre durante dos años; lo que se hacía hace 30 años no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Antes veía que al acabar los padres le daban Coca-Cola y bollería a los niños y tuve que hacer un documento para orientar a los padres, porque no había educación deportiva”. “Recuerdo que discutía con Diego Moisés, porque es fundamental darle descanso al cuerpo; no es sólo que no bebas cuando salgas, es que el cuerpo necesita recuperarse”.

Los éxitos del velocista onubense “fueron una puerta para otras disciplinas. No es que des una patada a una piedra y salgan deportistas de primer nivel, hace falta trabajo detrás y mucho sacrificio”.

Antes, sin instalaciones, surgieron campeones y una generación de oro con Emilio Martín, Cortés Medina, Hermoso de Jesús, Josemi Pachón, Alba... “Los talentos aparecen cada cierto tiempo, y es fundamental la detección de talentos, hay muchos que se pueden perder por el camino, por eso faltan entrenadores formados”.