Dopi aplica la autocrítica en el Recreativo

Si un jugador puede estar tranquilo con su rendimiento en las últimas semanas es Dopi. El atacante del Recreativo es el máximo goleador del equipo y frente al Cádiz Mirandilla hizo el tanto del empate con un espectacular remate de cabeza. Pero Dopi no es conformista. Sabe que su rendimiento individual vale poco si no llegan las victorias. “Estoy jodido porque todos queremos sacar los tres puntos, no pudo ser y solo podemos trabajar para cambiar la dinámica”, asume el atacante.

Sus goles están bien porque “a cualquier delantero le gusta marcar”, pero lo que me molesta “es que no consigamos los tres puntos. Me voy para casa dolido porque la última que tengo la fallo, no me quedo con que marqué o no porque si no sumamos los tres puntos no me vale”.

Dopi asume que el entorno del equipo pueda estar intranquilo porque “a mi personalmente no me afectan las dudas, creo en el equipo, en la plantilla y no tengo ninguna duda que vamos a estar arriba”. Asume que en esta situación “entiendo que desde fuera solo se quiere ganar todos los partidos e ir primero. Lo que nos toca es mejorar para ir sumando puntos”.

Pese al golazo del domingo, su cabeza se quedó con “haber fallado la ocasión que tuve que me afectó más que marcar un gol”. Su rendimiento como nueve estuvo a un buen nivel. En lo que va de liga ha actuado tanto en la banda como por el centro. A Dopi no le preocupa porque “voy a dar el callo donde el equipo me necesite. Es cierto que donde más cómodo me encuentro de delantero, pero me adapto a caer a banda o jugar de mediapunta”.

El delantero analiza el rendimiento del equipo y reparte responsabilidades. Centra su análisis en la parcela donde tiene más influencia y reconoce que “quizá nos está costando un poco de claridad arriba. Poco a poco va a llegar. Los goles llegarán y todas las dudas que hay se despejarán”. Mientras sucede “dentro del área remato con lo que mejor me venga, el pie, la cabeza, la rodillo o lo que sea”.

Su compañero Jordi Ortega es de los que piensan que la mejor respuesta hay que darla en el campo. Por eso tiene ganas de que “llegue el domingo para cambiar la dinámica de resultados”. “Es momento de hablar poco y trabajar mucho, corregir errores y mejorar. Vamos a Antequera con ganas de cambiar la dinámica de resultados de estas semanas”, insiste el centrocampista.

El pivote reconoce que hay fases de los partidos en los que el equipo pierde el control del juego. Son momentos en los que “nos abrimos demasiado, se rompen líneas y cuando se vuelven los partidos de ida y vuelta nos crea problemas. Hay que identificar esos malos momentos para hacerlos buenos”. A nivel particular “poco a poco me voy sintiendo mejor. Hay competencia que ayuda a todos”.

En el horizonte espera el líder de la categoría. Un Antequera sorprendente en su rendimiento que “si está ahí es porque está haciendo bien las cosas. Tenemos que trabajar más para resolver esos problemas que nos suceden en los partidos. Contra el Cádiz en la segunda mitad nos hicimos muy largos y eso nos generó problemas”.