Dani Pinillos: "Quiero que la afición del Recre vea todo lo que puedo aportar al equipo"

Dani Pinillos no ve la hora de saltar al terreno de juego con la camiseta del Recreativo de Huelva. Las molestias en el pubis que le impedían estar disponible han desaparecido y asegura que tiene "muchas ganas de debutar con el Decano" y, mas aun, si puede hacerlo este fin de semana en Córdoba, "un escenario especial para mí", explicaba el jugador este miércoles en rueda de prensa.

El encuentro será, a buen seguro, "un partido muy disputado por la calidad de las dos plantillas, pero nosotros vamos con muchas ganas de ganar y seguir ascendiendo en la clasificación".

Cuando el ex del Rayo Majadahonda aterrizó en Huelva "tenía alguna molestia, pero no esperaba que fuese a durar tanto la recuperación". Tanto es así que hubo un momento en el que "sentía que no avanzaba y que no mejoraba", si bien asegura que "llevo varias semanas entrenando con el grupo y entrando en convocatoria. Tengo muchas ganas de debutar ya".

Uno de los puntos positivos de Dani Pinillos es que confirma sentirse cómodo tanto de central como de lateral zurdo. "El pasado año jugué el 90% de los partidos como central, mientras que casi toda mi carrera la he jugado como lateral izquierdo. Estoy entrenando en ambas posiciones, dependiendo de lo que necesite el míster".

El defensor confirma que "se encuentra bien físicamente" y con la "confianza necesaria por si tengo que salir de inicio en un partido". Lo ideal es que vaya ganando minutos y ritmo de competición y un buen momento puede ser el partido de Copa del Rey ante el Tudelano, encuentros que "sirven también para dar descanso a los más habituales, aunque sea un torneo que nos tomamos muy en serio". Sea cual sea el día de su debut, "lo que quiero es que la afición vea que puedo aportar muchas cosas al equipo", resume.

Desde fuera, dado que aún no ha podido disputar minutos, Pinillos lo que ha visto es que sus rivales en sus posiciones "están haciendo muy buen trabajo", por lo que "es un aliciente más para seguir trabajando y aprovechar la oportunidad cuando me llegue". El buen nivel de Rahim o de los centrales "crea competitividad en los puestos y hace que el nivel en los entrenamientos suba", expone.

Del mismo modo, considera que el equipo "propone un estilo con balón que me gusta mucho, intenta competir y sacar siempre los tres puntos". Pinillos ve a sus compañeros "con mucha hambre y con ganas de seguir escalando puestos en la clasificación".

En lo que se refiere al partido de la pasada jornada, finalmente suspendido, Dani Pinillos ve un acierto el no haber jugado porque "es mejor prevenir y disputarlo en mejores condiciones porque ya todos vimos lo que pasó al final con el temporal".