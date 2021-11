Juan Delgado (2) y Manu Galán prolongan el camino de rosas del Recreativo de Huelva (3-1)

El Recreativo de Huelva continúa llenando la despensa por si llegan malos momentos y logró una trabajada victoria sobre un rival directo como el Xerez (3-1) en un partido aplazado de la jornada 6. El Decano refuerza su liderato, mete distancia con sus rivales y sigue mostrándose intratable en casa, con un espectacular pleno de 15 puntos de 15 posibles. De matrícula de honor.

El Nuevo Colombino impone, y mucho. No sólo por su capacidad, por el número de espectadores que acuden a los partidos o por las dimensiones de su terreno de juego, también porque en él 'habita' un equipo que por ahora está dominando la categoría con mano de hierro, que cada vez tiene la maquinaria más engrasada, que ve puerta con facilidad y al que cuesta un mundo meterle un gol...

El conjunto de Alberto Gallego llegaba a la cita en su mejor momento de la temporada, avalado por cuatro victorias consecutivas y por su solidez en su fortín del Nuevo Colombino, donde no se había escapado ningún punto y donde no había encajado ningún gol en contra (victorias ante Ceuta B, Rota, Gerena y Puente Genil). Era una ocasión de oro para reforzar el liderato y, de paso, dejar muy tocado a un rival directo, ya que ambos equipos estaban a principios de temporada en todas las quinielas para luchar por el ascenso.

Para el Xerez CD el encuentro se presentaba mucho más incómodo; está fuera de los puestos de ascenso y a 9 puntos del liderato; viene de empatar en casa con el Rota y de perder a domicilio con el Ciudad de Lucena; y fuera de casa le cuesta mucho arrancar (empate en Pozoblanco y derrotas en Utrera y Lucena). Tenía mucho que ganar y mucho que perder, por lo que afrontaba el choque con tanta presión como el Decano... o incluso más.

Alberto Gallego, siguiendo su apuesta por las rotaciones, introdujo tres cambios respecto a Los Barrios: salen del once inicial Dani Sales, Rubén Serrano y Juan Delgado y entran Pata, Adriá Arjona y Perotti, lo que implica también un cambio en el esquema de juego, adelantando la posición de Peter como referencia arriba y sin un delantero centro puro.

No se había cumplido el primer minuto cuando llegó la primera ocasión clara de los locales en una jugada ensayada: falta en el ángulo del área que saca Víctor Barroso y Terán no llega a conectar bien con el balón; al minuto prueba fortuna Peter con un lanzamiento ajustado desde fuera del área que Sato desvía a córner en una gran intervención.

Responde el Xerez con una jugada bien elaborada que culmina con un disparo de Álex Colorado dentro del área que se marcha muy alto. El partido se calma tras un inicio frenético, con ambos equipos presionando muy arriba para dificultarle al rival la salida del balón.

Al cuarto de hora, nueva oportunidad local tras un robo de balón, y la jugada acaba con un disparo desde la frontal de Víctor Barroso que se marcha muy cerca del poste. A los 20 minutos se retira del terreno Cristian Terán tras recibir un golpe y lo sustituye Juan Delgado, que pasa a jugar arriba con Peter.

A la media hora se llega con un Recreativo controlando la situación, sin pasar agobios atrás pero sin generar demasiado peligro ante la meta forastera, con un Xerez ya más preocupado de defender que de atacar. Pata rompe unos minutos de tedio con un disparo que se marcha por encima del travesaño. Luego Peter intenta irse en velocidad, pero sorprendentemente su par le gana la acción y aborta la jugada. A continuación Juan Delgado manda el balón a las manos del portero en un balón que podía haber llevado mucho peligro.

El encuentro no responde a la calidad que se supone tienen ambos conjuntos y abundan las imprecisiones y las pérdidas de balón, por lo que los porteros se convierten en meros espectadores. En el 37 Víctor Barroso vuelve a disparar desde la frontal, pero se lo pone fácil a Sato con un balón sin potencia ni colocación. Y cuando el Xerez parecía dormido, roba un balón en la medular y en dos pases Cancelo se planta ante Rubén Gálvez, al que supera con un lanzamiento ajustado al poste. Primer gol que recibe el Decano en casa y tercera ocasión en la que se ve con el marcador en contra tras Utrera (1-2 al final) y Lucena (1-1).

Busca la igualada el conjunto albiazul, pero no se encuentra tan a gusto como en otros partidos y le cuesta encontrar su mejor versión; salvo en los primeros minutos, el Xerez ha conseguido desactivarlo, llegándose al descanso con 0-1.

A la vuelta de vestuarios Alberto Gallego mantuvo su confianza en los mismos hombres. El Decano quería pero no podía, no sabía cómo entrar en la tela de araña que había montado Emilio Fajardo, hasta que en el 54' Juan Delgado agarró un balón al borde del área y con un disparo donde no llegó el meta estableció el 1-1. Empezaba otro partido.

El gol espolea a los locales, que apoyados por su público empiezan a apretar. Ambos técnicos mueven el banquillo, avivando el choque y es el Recreativo el que vuelve a golpear, ahora por medio de Manu Galán, que en una acción más propia de un delantero, se lleva un balón en el área y, pese a estar algo escorado, ajusta el balón al palo consumando la remontada (2-1, m. 66).

El Recreativo se encuentra a gusto sobre el terreno, domina, no pasa apuros atrás y lleva peligro con ocasiones de Víctor Barroso y Diawara que no fructifican. Sólo falta efectividad para anotar un tercer gol con el que no pasar apuros.

Peter y Víctor se marchan, dejando sitio a Enric Martínez y Rubén Serrano en un intento de reforzar el centro del campo y no dejar pensar al rival. El objetivo, más que generar ocasiones, es que no te las generen. En el 81, cabezazo visitante que detiene Rubén. El crono juega a favor de los onubenses, que alcanzan el delirio con otro gol de Juan Delgado, reivindicando su condición de goleador. La guinda a otra gran noche del Recre, que en la prolongación pudo aumentar su cuenta con un disparo de Juanjo Mateo en el área que desvió el meta. De momento, lo que toca es seguir disfrutando, porque las sensaciones son inmejorables.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Manu Galán, Pablo Gallardo, Ismael Barragán, Pata, Adriá Arjona, Víctor Barroso (Enric Martínez, 76), Perotti (Diawara, 54), Cristian Terán (Juan Delgado, 20)y Peter (Rubén Serrano, 76).

Xerez Club Deportivo: Sato, Cancelo, David León, Rodri, Álex Colorado (Juanca, 70), Joselillo, Jurado (Óscar, 59), Lucas, Adri (Iván Gutiérrez, 84), Borja (Miguel García, 59) y Laínez (Iván Navarro, 70).

Árbitro: Viñolo Payán (Colegio de Sevilla), asistido por Valenzuela Méndez y Caballero Ríos. Mostró cartulina amarilla por los locales a Peter, Perotti, Juanjo Mateo y por los visitantes, a Adri, Álex Colorado, David León

Goles: 0-1/Minuto 40. Cancelo. 1-1/M. 54. Juan Delgado. 2-1/m. 66. Manu Galán. 3-1/m. 89. Juan Delgado.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 programado para el 12 de octubre pero fue aplazado al tener que disputar el conjunto xerecista la Copa Federación. Al jugarse entre semana y por la tarde noche hubo menos público del habitual, unos 4.000 espectadores en el Nuevo Colombino.

