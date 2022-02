Arjona traslada su estado de gracia a un imparable Recreativo de Huelva (3-1)

El Recreativo de Huelva sumó su octava victoria consecutiva, dando un paso más hacia un ascenso que cada vez está más al alcance de la mano. Sólo es cuestión de tiempo que el conjunto albiazul cruce la línea de meta en primera posición, ya que sus principales rivales están lejos y no muestran la fortaleza del cuadro onubense. El conjunto de Alberto Gallego cuajó unos primeros 45 minutos brillantes, gustándose y sabiendo materializar sus ocasiones, y tras el descanso vivió de las rentas. En esta ocasión la víctima ha sido un Sevilla C, al que ya derrotó en la primera vuelta por 1-4. El Utrera no falló en esta jornada y superó el Conil por 4-1 por lo que se mantiene la diferencia de 13 puntos entre el líder y el segundo. Arjona, que prolonga su momento dulce con dos goles, y Peter apuntillaron a un rival que redujo diferencias tras el descanso por medio de Diego de penalti, pero que nunca hizo peligrar la victoria albiazul.

El Decano afrontaba el partido instalado en la excelencia y sin bajar el pie del acelerador. Su brillante racha (7 triunfos seguidos) le ha otorgado un colchón de puntos lo suficientemente amplio como para pensar que ya tiene el objetivo en la mano. Además, a su gran nivel defensivo se le ha sumado el acierto de cara a puerta, anotando dos goles en cada uno de sus tres últimos compromisos (Conil, Gerena y Xerez CD). En casa su balance es casi inmaculado: 10 partidos ganados y sólo uno perdido, y siempre ha encontrado soluciones cuando el partido se ha atascado.

Los números del conjunto de Alberto Gallego hablan por si solos: 43 goles a favor (el equipo más realizador junto al Utrera) y 11 en contra (el que menos encaja del grupo); el Sevilla C, por su parte, ha marcado 28 y cuenta con la cuarta peor defensa el recibir 36.

El segundo filial hispalense no llegaba a la cita en un buen momento; este año sólo ha ganado un encuentro, ha empatado 2 y perdido 4; y por si fuera poco, como visitante pierde fuelle: 2 triunfos, 3 igualadas y 6 tropiezos. Su mayor peligro, el pichichi del grupo, Diego Talaverón (13 dianas).

De salida Alberto Gallego volvió a sorprender; se esperaban cambios en el once respecto al encuentro del miércoles con el Conil para dar descanso a varios jugadores que acumulan muchos minutos en sus piernas, pero el técnico prácticamente calcó el equipo inicial, con la única novedad de Anaba por el lesionado Pablo Gallardo.

No tardó ni dos minutos en moverse el marcador: en el primer ataque del choque, centro de Juanjo Mateo que controla Peter, pasa a Anaba en el área y éste cede a un Adriá Arjona en estado de gracia, que ajusta el balón al palo entre una maraña de jugadores, imposible para Matías (1-0). Octavo gol del centrocampista, pichichi albiazul. Tres minutos después casi llega el 2-0, pero el remate con marchamo de gol de Álex Moreno lo tapa un defensa, al igual que los posteriores de Anaba y Manu Galán. Despertó el Sevilla C con una acción individual de Diego que abortó Ismael Barragán jugándose el penalti. En el 13' es el Decano el que reclama pena máxima por manos de un defensa tras el remate de Arjona.

En el 14' el filial hispalense lo vuelve a intentar, pero Rubén Gálvez le gana la partida a Diego en una acción que estaba invalidada por fuera de juego. Los locales dominan el partido, controlan la situación y seleccionan sus ataques, sobre todo por la derecha, con un Juanjo Mateo muy incisivo. Lo intenta el Recre tocando y tocando, y a base de balones en largo y diagonales, por ahora sin frutos. A los visitantes les cuesta mucho acercarse a las inmediaciones del área local y cuando lo hacen apenas llevan peligro como un disparo desviado de Jaime (23').

Peter, en el 24 y 25, es protagonista, primero con un mal control dejando pasar una buena ocasión, y luego con una internada en la que se planta algo escorado ante el meta y su disparo, con más potencia que colocación, se marcha fuera por poco. A la media hora el Decano asesta otro golpe y de nuevo por medio de Arjona: jugada elaborada que acaba con un pase de Víctor a Pata y su centro lo empuja el centrocampista al fondo de las mallas desde casi el área pequeña. Su 9ª diana. Juega muy suelto el conjunto local, que no sufre atrás y quiere incrementar la renta.

La puntilla llega en el 36 cuando una larga posesión la culmina Peter rematando de primeras en el área un envío de Víctor Barroso por encima de la defensa. Pudo darle algo de vida al partido Pablo Ortiz, que se planta ante Rubén pero no acierta a definir. Primera mitad de libro del Recreativo, que no sólo anuló a su rival, sino que supo plasmar su superioridad en el marcador con tres goles.

La segunda mitad, que arranca sin cambios, tuvo un comienzo parecido a la primera, con una clarísima ocasión albiazul aunque en este caso sin gol. Mueve bien el balón el Decano y le llega a Pedro Pata, que con todo a favor y cuando lo más fácil era meterla, remata por encima del travesaño (46'). En pleno festival llega un gol anulado a Juanjo Mateo por fuera de juego. El Recre disfruta ante un Sevilla C que está KO. Y cuando todo pintaba de color de rosa, Rubén Gálvez mide mal la salida, choca con el delantero y el colegiado pita penalti (m. 53'). Hace una semana paró la pena máxima ante el Gerena, pero en esta ocasión no pudo repetir ante Diego (3-1). A continuación probó fortuna el filial en una jugada ensayada que acabó con un disparo desde la frontal que detuvo el meta local.

Alberto Gallego da entrada a Enric y Chendo para retomar el control; la respuesta local es buscar un nuevo tanto; primero se produce un rápido contragolpe con un centro que no encuentra rematador, y seguidamente viene un remate de Pata que intercepta el meta. La tiene ahora Manu Galán tras un centro milimétrico de Víctor, pero su remate de cabeza se marcha rozando el larguero. Las ocasiones siguen, pero falta la efectividad de los primeros 45 minutos.

Juanito y Perotti entran en el 69' en busca de la sentencia. Se iguala algo el encuentro, con varias aproximaciones en ambos conjuntos pero sin tanta claridad en las ocasiones, hasta el 77 cuando tras dos triangulaciones Perotti se planta ante el meta, que detiene en dos tiempos. En el 80' se retira Arjona entre una cerrada ovación de los aficionados, que premian así su excelente partido. Perotti la volvió a tener en el 82 y al minuto, Juan Delgado lo intentó una chilena que se estrelló en el larguero cuando Matías lo daba todo por perdido. Hasta el final, una contra con un gran servicio de Juanjo Mateo que no puede aprovechar Chendo y poco más.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Pata, Manu Galán, Álex Moreno (Enric Martínez, 58), Víctor Barroso (Perotti, 69), Anaba, Peter (Juanito, 69), Adriá Arjona (Chendo, 80), Rubén Jurado (Chendo, 58) e Ismael Barragán.

Sevilla C: Matías, Néstor (Agustín Otero, 86), Jacobo (Álvaro Díaz, 86), Puerto, Marcos Otero, Jaime (Guti, 64), Diego (Lucas, 70), Raúl, Antonio Crespo, Pablo Ortiz (Espuny, 64) y Marco Antonio.

Árbitro: Sevillano Marín (Cádiz), asistido por Merino Rodríguez y González Vargas. Mostró tarjeta amarilla a Rubén Gálvez, Enric Martínez, Néstor, Espuny.

Goles: 1-0/Minuto 1. Arjona. 2-0/m. 30. Arjona. 3-0/m. 36. Peter. 3-1/m. 55. Diego, de penalti.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 del grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el estadio Nuevo Colombino. El club dedicó el partido a la campaña de Donación de Órganos, posando ambos equipos antes del encuentro con una pancarta conmemorativa. Unos 7.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan José Domínguez, ex decano del Colegio de Abogados.

