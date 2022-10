Arjona, en el descuento, salva al Recreativo de Huelva y a Abel (2-1)

El Recreativo de Huelva superó a El Ejido por 2-1 gracias a un agónico gol de Adriá Arjona de falta directa y rompe así una racha negativa de cuatro partidos sin ganar. En el minuto 94 Abel Gómez estaba más fuera que dentro del Decano, pero el técnico ha logrado una vida extra in extremis gracias a ese postrero tanto; el conjunto albiazul se adelantó gracias a Iago Díaz, respondió el cuadro almeriense con un golazo desde su campo, y cuando el 1-1 parecía inamovible apareció Arjona para anotar el 2-1 y cambiar el destino del partido, de su entrenador y quizás del equipo. Ahora, con la confianza que da la victoria, hay que esperar que llegue la tan ansiada mejoría del juego.

Había mucho en juego y eso que sólo estamos en la jornada 7. El partido se podía calificar como el duelo de los necesitados, dos equipos en horas bajas a los que sólo les valía la victoria. El Decano pasaba un nuevo examen, en este caso una final y ante su afición. La pasada jornada se quedó por primera vez sin marcar y acumuló la cuarta jornada sin conocer el triunfo. Tocaba vencer y convencer porque tiempo ha habido para conjuntar el equipo y que empiece a rendir como todos los aficionados esperan.

No están mejor las cosas en el otro barrio, sólo que El Ejido no tiene que soportar la presión que tiene el Recre. El conjunto almeriense ha comenzado la temporada con dudas y malos resultados; llega como penúltimo (una victoria, un empate y cuatro derrotas) y encima le cuesta un mundo perforar la meta rival (sólo 3 goles).

Para empezar, Abel sí revolucionó el once inicial del Decano y de forma significativa. Con respecto a Antequera, se quedan fuera el sancionado Mbaye, Pata, Crespo (el único que había jugado los seis partidos anteriores completos junto a Rubén Gálvez) y Peter, dando entrada a Iago, Fran Ávila, Manu Galán y Josiel Núñez. De salida, Rubén, cuatro defensas (Juanjo, Manu Galán, Bernardo y Fran Ávila), doble pivote con Josiel Núñez y Jordi Ortega; por delante Arjona, Iago Díaz y Laerte, y en punta Dopi. En el banquillo, Adrián Victores, Pata, Caballero, Peter, Adri Crespo, Edmilson y Rubén Serrano. Y fuera de la convocatoria se quedan Cancelo, Enric Martínez, Diawará, Perotti, Juan Delgado y los sancionados Mbaye y Juanito.

El Decano comenzó con ambición, con más ritmo e intensidad que encuentros anteriores y otra actitud, presionando arriba, pero la primera ocasión fue almeriense, cuando tras una jugada forastera muy elaborada Manu Galán está a punto de meter el balón en su portería en su intento de despeje (m. 2).

El conjunto de Abel llega poco a poco al área rival, Dopi está a punto de robarle el balón al portero y en la siguiente acción (m. 6) Laerte dispara desde fuera del área, el portero deja el balón muerto e Iago Díaz sólo tiene que empujar el esférico a placer para anotar el 1-0 y dar tranquilidad a su equipo. El gol le sienta bien al conjunto albiazul, que pasa a dominar el encuentro; a sus jugadores se les ve más sueltos, intentan cosas aunque no salgan y no tienen el agarrotamiento de otras ocasiones.

El Ejido no da señales de vida en ataque pero en el minuto 20 Álex Escardó ve adelantado a Rubén Gálvez y desde su campo manda un balón que el meta de Aracena llega a tocar pero no evita el 1-1. El cuadro local no se viene abajo, reacciona y en el 22 el remate de cabeza de Arjona se marcha por encima del travesaño.

En el 29 Álex Moreno controla un balón en el área y con todo a favor perdona el 1-2. El conjunto de David Cabello llega poco pero cuando lo hace lleva peligro. El Recre ‘desaparece’ durante unos minutos hasta que en el 36 Iago Díaz recibe un buen balón en el área, se revuelve y su disparo se marcha fuera. Hasta el descanso el partido se vuelve espeso, con un El Ejido que está perdiendo tiempo e impone el ritmo lento que le interesa. Laerte (42) lo intentó con un lanzamiento que salió muy desviado en la última ocasión de esta mitad.

Los mismos protagonistas salen para disputar una segunda mitad con mucho en juego. El CD El Ejido mantiene su ritmo cansino y en el 54 tiene otra buena ocasión con un disparo de Escardó que se marcha fuera por poco. A Abel no le gusta lo que está viendo, no espera y hace sus primeros cambios en el 55, dando entrada a Crespo y Peter, para darle una marcha más al encuentro.

El partido se vuelve soporífero, muchas imprecisiones, pases malos, poca movilidad... y se alcanza el cuarto de hora sin que el Decano dé señales de vida en ataque. Un lanzamiento muy lejano, flojo y a las manos del portero de Peter (68) rompe con la monotonía. Escardó, en una acción individual, siembra el miedo en una acción individual (73'); y a renglón seguido Fran Ávila no saca provecho de una gran internada en la que lo tenía todo a favor. Abel quema las naves dando entrada a Caballero y Pata (75), y el delantero tiene su primera ocasión nada más salir, pero el remate de cabeza se marcha junto al palo.

El partido entra en su recta final, la afición se impacienta y los nervios llegan al terreno de juego porque el empate de poco le vale al Recreativo de Huelva. En el 84 Rubén Gálvez detiene un disparo de Mario Mendes en una buena contra visitante. Parece difícil que llegue un gol y si lo hace apunta más a El Ejido que al Decano. Caballero responde con un cabezazo desviado un minuto más tarde. Y cuando el empate parecía definitivo, en el 94 Mauro es expulsado y el Recre tiene una ocasión inmejorable para ganar con una falta en la frontal del área en una posición excelente: lanza Arjona y el balón entra cerca de la escuadra, dando tres puntos de oro al Decano, que en un minuto pasó del infierno a la gloria. La magia del fútbol.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Manu Galán, Bernardo (Adri Crespo, 55), Fran Ávila (Pedro Pata, 75), Jordi Ortega (Pablo Caballero, 75), Iago Díaz (Edmilson, 66), Laerte (Peter, 55), Adriá Arjona, Josiel Núñez y Dopi.

El Ejido: Jesús Godino, Álex Robles, Héctor Martínez, Mauro, Cristian Moreno, Juancho, Álex Escardó (Caio Emerson, 76), Cristóbal Moreno (Javi Delgado, 76), Juanje (Mario Mendes, 65), Alberto Fuentes (Pablo Checa, 70) y Sato.

Árbitro: González Umbert (Comité Extremeño), asistido por Campos de Castro e Izquierdo Valle. Mostró amarilla a Bernardo;: Sato, Héctor Martínez, Javi Delgado; expulsó con roja directa a Mauro (94).

Goles: 1-0/Minuto 6. Iago Díaz. 1-1/m. 20. Álex Escardó. 2-1/m. 95. Arjona.

Incidencias: Partido de la jornada 7 del grupo 4 de Segunda Federación disputado en el estadio Nuevo Colombino. Los jugadores albiazules salieron antes del partido con una camiseta de apoyo a Víctor Morillo. La peor asistencia en lo que llevamos de liga.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN