Un gol de Arjona impulsa al Recreativo a su tercera victoria consecutiva (1-0)

El Recreativo de Huelva sumó su tercera victoria consecutiva tras derrotar al Cartagena B gracias a un solitario gol de Arjona en el minuto 18, lo que le aúpa al tercer puesto en la clasificación y le acerca al liderato aprovechando las derrotas de Antequera, Mar Menor y Betis Deportivo. Fue un Decano con dos caras; la primera mitad, de lo mejor que se le ha visto al equipo, mostrando que es un claro candidato al ascenso; el único 'pero', que no remató el partido y le tocó sufrir. Porque tras el descanso, como viene pasando una y otra vez, el equipo no fue el mismo y permitió que el rival le plantara cara y tuviera cerca el empate. Jugó con fuego el Recre, pero no se quemó.

Las ocasiones están para aprovecharlas y el partido era de esos que no se pueden escapar. Atrás quedan semanas duras, de críticas, en las que el juego del equipo distaba mucho del esperado, sin que diese sensación de ser un candidato al ascenso con todas las de la ley… por eso, ahora que se está levantando la cabeza, los tres puntos se tenían que quedar en Huelva sí o sí. No era momento de frenar cuando el equipo está empezando a pisar el acelerador.

Las victorias sobre El Ejido y en Granada han abierto una puerta a la esperanza, tanto por los resultados (qué mejor forma de crecer que sumar de tres en tres) como por el juego del equipo, que ha ganado en solidez atrás y necesita algo más de efectividad arriba. Mantener la línea ascendente es la mejor medicina para curar los males y el Recreativo, sin estar curado, sí ha dejado atrás lo peor y 'evoluciona positivamente', aunque de forma lenta, muy lenta.

El cielo se despeja de nubes poco a poco para el Decano, que además tenía enfrente a un rival tocado, que atraviesa por un mal momento y que necesitaba puntuar en Huelva para salir de la zona de descenso. A priori, todo de cara, pero había que hablar en el césped...

Abel apostó sobre seguro y dejó las rotaciones para mejor ocasión. No pudo repetir once inicial por tercera semana consecutiva por la lesión de Laerte; en su lugar entró Peter; los otros diez, los mismos que jugaron ante El Ejido y en Granada: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Bernardo, Manu Galán, Fran Ávila; Jordi Ortega, Josiel Núñez, Arjona, Iago Díaz, Peter y Dopi. En el banquillo, Adrián Victores (ps), Pablo Caballero, Adri Crespo, Juanito, Edmilson, Rubén Serrano y Enric Martínez. Y fuera de la convocatoria, los lesionados Cancelo, Laerte y Juan Delgado, junto con Mbaye, Perotti, Diawará y Pata.

El encuentro arranca con un Decano elaborando más las jugadas ante un filial que apuesta por un juego más directo. La primera ocasión, a los 4 minutos, cuando una mala salida del meta tras un centro de Juanjo Mateo deja el balón a los pies de Dopi, pero su remate se marcha alto. Tres minutos después un centro de Peter lo intenta despejar Antonio Sánchez, pero el balón va a su portería y el meta atrapa el balón sobre la misma línea cuando se cantaba el primer gol de la tarde.

La puesta en escena del equipo promete: ideas claras, rapidez en la circulación del balón, con una marcha más que en otros partidos, y sin pasar apuros en defensa. Sólo falta el gol y está a punto de llegar en una contra en la que Peter pone un balón de oro a Dopi y su remate, con el meta ya superado, se estrella en el poste (16’).

El acoso y derribo encuentra su premio en el 18, con un robo de balón de Arjona, avanza y antes de entrar en el área suelta un gran disparo raso ajustado al poste al que no llega el meta (1-0). Tercer gol esta temporada del centrocampista tras los obtenidos ante el Sanluqueño y El Ejido.

Da señales de vida el Cartagena B en el 23, en una jugada elaborada que acaba con un centro que se pasea por el área sin encontrar rematador. El conjunto albiazul es dueño y señor de un partido que sigue vivo cuando se alcanza la media hora.

Baja un poco su intensidad el equipo local y el rival lo sigue intentando, como un cabezazo de Djaka tras saque de esquina que se marcha ligeramente por encima del travesaño (34). Dos minutos después, en otro robo de balón, Arjona lo intenta de ‘rosca’ dentro del área y el meta saca una mano salvadora. Hasta el descanso, poco más; algunas aproximaciones (más por parte local que por parte visitante) y ninguna ocasión clara de peligro. Momentánea victoria del Recre, justa y corta.

El choque se reanuda sin cambios y con algo de retraso por un contratiempo en una de las porterías. El partido no baja su ritmo; el Cartagena B da un paso al frente y nivela la contienda, pero la fuerte presión de ambos hace que no se llegue con claridad a las respectivas áreas.

Una veloz internada de Fran Ávila la corta la defensa cuando Iago Díaz se dispone a rematar (56) en la mejor ocasión en este primer tramo de la segunda mitad, y al minuto el lateral izquierdo lo intenta con un disparo en carrera desde fuera del área que se marcha alto. Baja el choque su nivel, su calidad, pero no su intensidad, de ahí que los porteros apenas intervengan. El equipo local no encuentra los huecos y las líneas de pase que sí encontró en la primera mitad, pero tampoco pasa apuros atrás, de ahí que el partido trascurra con más pena que gloria.

Aguilar, técnico visitante, mueve el banquillo y poco después responde Abel con su primer cambio dando entrada a Caballero por Dopi (69). El Decano empieza a sufrir el mal endémico de la mayoría de las jornadas, cuando pierde gas, baja su rendimiento en la segunda mitad y deja que el rival le tutee. Y en el 71 el Cartagena B tiene una gran ocasión con una falta centrada casi en la frontal del área, inmejorable para un lanzador, pero Dueñas estrella el balón en la barrera.

Cuando no rematas te toca sufrir, y eso lo ha vivido ya el Recreativo de Huelva en varias ocasiones. La película no es nueva. El cansancio hace mella en ambos equipos y abundan las imprecisiones, pero el tiempo pasa a favor del Decano (84). Abel realiza un triple cambio defensivo (entran Enric, Rubén Serrano y Adri Crespo) para que no se escape lo que tanto ha costado conseguir.

El colegiado prolonga cinco minutos el encuentro. El filial mete en su campo a un Recre (que pudo sentenciar en un disparo de Enric en el 93) que se defiende con orden y asegura tres puntos más, muy valiosos. Victoria sí, pero se sigue esperando más del equipo, porque puede darlo.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Bernardo, Manu Galán, Fran Ávila, Jordi Ortega (Adri Crespo, 85), Josiel Núñez, Adriá Arjona (Enric Martínez, 85), Iago Díaz (Edmilson, 75), Peter (Rubén Serrano 85) y Dopi (Caballero, 69).

Cartagena B: Sergio Díaz, Antonio Sánchez, Javi Fernández, Nacho Pais, Djaka, De Pedro (Dani Albiar, 58), Dueñas, Pedro García (Sergio Monteverde, 79), De Santis (Josema, 67), Luis Castillo (De Palmas, 79) y Teddy (Ayán, 67).

Árbitro: Bordons Romero, asistido por Blanco Martín y Muñoz Moreno (C. Madrileño); mostró tarjeta amarilla a De Santis, Dueñas y Djaka.

Goles: 1-0/Minuto 18. Arjona.

Incidencias: Partido de la jornada 9 disputado en el estadio Nuevo Colombino y dedicado a la donación de órganos y tejidos. Ambos equipos salieron al terreno de juego portando una pancarta conmemorativa y una persona trasplantada de corazón, Luis Pulido Barreda, realizó el saque de honor.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN