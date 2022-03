El Recreativo de Huelva se toma un día libre en Puente Genil (3-1)

El Recreativo de Huelva vio truncada su racha de 8 triunfos seguidos y encajó la primera derrota como visitante tras caer ante un Puente Genil que fue superior y que logró lo que nadie había logrado hasta ahora: meterle tres goles. Ni la inspiración de Arjona ni los cambios tácticos funcionaron, aunque las trascendencia de este tropiezo es mínima; sólo retrasa una jornada más el ascenso, que no llegará la próxima jornada en casa ante Los Barrios. Habrá que esperar a Pozoblanco, o bien en el derbi con el Cartaya.

El Decano llegaba a esta cita en su mejor momento de la temporada, con la moral por las nubes, con un equipo físicamente fresco y con fondo de armario, sin mostrar síntomas de debilidad, jugando casi de memoria, viendo puerta con facilidad y con la convicción absoluta de que el ascenso no se le puede escapar. Y cuanto antes llegue, mejor, aunque lo ideal es celebrarlo en el Nuevo Colombino junto a la afición.

Las ocho victorias consecutivas (Sevilla C, Conil, Gerena, Xerez CD, Atlético Antoniano, Ciudad de Lucena, Rota y Ceuta B) han dejado sin emoción la lucha por el primer puesto. Con el objetivo prácticamente cumplido, lo que toca es saborear cada uno de los pasos que quedan hasta cruzar la línea de meta y despedirse definitivamente de la categoría.

El Puente Genil afrontaba el choque con otro punto de vista y con la gran motivación de endosarle al conjunto albiazul su primera derrota a domicilio; sus jugadores querían lucirse ante un grande, puesto que no tienen ya ninguna presión: tienen la salvación prácticamente conseguida, y pocas opciones de conquistar la quinta plaza, aunque este triunfo le da moral y le permite seguir soñando.

Alberto Gallego repitió el once inicial que superó al Sevilla C la pasada jornada (3-1), algo que no hacía desde prácticamente el inicio de la Liga. Es hora de asegurar; ya ha hecho experimentos durante algunas jornadas y tiempo habrá de seguir haciéndolos una vez que se consume el salto de categoría. La brillante primera parte jugada hace una semana ante el tercer equipo del Sevilla le la valido a sus protagonistas para ganarse un voto de confianza y volver a salir como titulares.

A los 3 minutos la presión del Decano surte efecto y el robo de balón culmina con una falta en buena posición que Víctor Barroso estrella en la barrera, en la primera ocasión clara del choque. Dos minutos más tarde Rubén Jurado se planta solo ante el meta, pero en vez de buscar portería pasó a un compañero que no pudo culminar la acción, finalizando la jugada con un remate de cabeza del '9' albiazul que se marcha fuera por poco. Buen inicio albiazul, pero fue un espejismo.

En el 11 lo intenta Yona con un disparo lejano que se marcha desviado. En el 12 el Puente Genil asesta el golpe con un balón en profundidad a Brian, que aprovecha la mala salida de Rubén Gálvez para superarlo con un suave toque por encima (1-0). Espoleado por el gol, poco después el conjunto cordobés tuvo otra ocasión en un remate de cabeza de Salva Vega anulado por fuera de juego. Demasiado estaba concediendo el cuadro albiazul para lo poco que se llevaba de partido.

El encuentro no tiene dueño; ambos equipos presionan bien y cuesta generar oportunidades. En el ecuador de esta mitad insiste el Puente Genil con una doble ocasión que acaba con una parada de Rubén tras la volea de un Brian que estaba generando muchos problemas a la defensa visitante. El Recreativo no se parece en nada al de la pasada jornada ni en defensa ni en ataque y tampoco el Puente Genil es el Sevilla C.

La situación se complica bastante más en el minuto 26 cuando el colegiado decide mandar a los vestuarios a Peter con roja directa, en la primera expulsión del Decano en esta liga. Marcador en contra y más de una hora jugando en inferioridad. El nuevo escenario no espoleó al Decano, al contrario. Los locales llegaban con demasiada facilidad al área rival, como una internada de Carlos Cuenca, que se recorrió todo el campo pero no supo culminar cuando entró en el área. El Recre estaba 'anestesiado', no había subida de los laterales, el centro del campo perdía la partida y arriba un Rubén Jurado muy solo poco podía hacer, y de ello se aprovecha Franco, que saca un duro disparo que Rubén envía a córner con los puños (37') y cinco minutos después Cuenca, cuyo remate se marcha fuera.

La respuesta albiazul llegó en un lanzamiento de Álex Moreno con rosca que salió rozando el poste. Primera ocasión después de muchos minutos caminando por el desierto. Tuvo el 2-0 Brian en un gran remate de cabeza que obligó a intervenir de nuevo con acierto a Rubén Gálvez (m. 45). El descanso, lo mejor que le podía pasar a un Recreativo de Huelva que por primera vez es superado por el rival y que no muestra capacidad de respuesta.

En la reanudación Alberto Gallego buscó más profundidad en ataque con la entrada de Enric Martínez por Álex Moreno. Pese a ello, la primera acción fue local, con un potente disparo de Franco al centro de la portería que detiene Rubén con seguridad; y dos minutos más tarde, Brian controla en la frontal del área y su disparo, colocado pero poco potente, lo vuelve a atajar el meta de Aracena. Y tanto va el cántaro a la fuente que Cuenca, entrando desde segunda línea, controla el balón, avanza varios metros y se planta ante Rubén sin oposición, al que supera para poner el 2-0 (m 53) y poner el partido casi imposible.

Perotti y Juan Delgado entran para intentar arreglar el desaguisado, pero su equipo sigue sin encontrar el sitio en el terreno de juego. El Puente Genil disfruta y el Decano sufre. Pasada la hora, el técnico albiazul agota sus balas dando entrada a Dani Sales y Juanito en un intento de cambiar la dinámica. El propio Juanito estuvo a punto de marcar un golazo en una gran acción al borde del área pero su potente disparo se estrelló en el larguero.

Con el paso de los minutos se veía un Recre más serio atrás, que concedía menos al rival, pero además de eso necesitaba una inspiración ofensiva que no llegaba, de ahí que el partido fuese perdiendo frescura y beneficiando los intereses de un Puente Genil. Tampoco la fortuna sonrió en el 75' cuando una falta que bota Juanito la remata impecablemente Manu Galán y el balón vuelve a estrellarse en el travesaño. Y la efectividad que le faltó al Recre la tuvo el cuadro cordobés en el 77 cuando Brian recibe un gran servicio de Joaquín y de potente disparo ajustado al palo sentencia el choque (3-0).

Los minutos finales sobraron. Ya todo estaba decidido, apenas hubo ocasiones claras y ambos conjuntos esperaban el pitido final. Lo único positivo, el gol de Juan Delgado en el 89' que permite que el Recre siga con su racha de anotar al menos un gol en todos los encuentros que ha disputado (26). Al Decano le toca 'reencontrarse' y volver a ser el de siempre, el que ha sido durante toda la liga, y confirmar ante Los Barrios que lo de Puente Genil ha sido un simple accidente, que por fortuna, con la ventaja que tiene, no reviste ninguna gravedad.

Ficha técnica

Puente Genil: Javi Romero, Mario, Franco (Chía, 85), Núñez, Cubero, Yona (Quini, 79), Joaquín, Salva Vegas (Ezequiel, 79), Amín (Alberto Ramos, 67), Cuenca (Adri Tellado, 85) y Brian.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Manu Galán, Anaba, Ismael Barragán (Juanito, 62), Pedro Pata, Víctor Barroso (Perotti, 54), Adriá Arjona (Dani Sales, 62), Álex Moreno (Enric Martínez, 46), Peter y Rubén Jurado (Juan Delgado, 54).

Árbitro: Ortiz Alcalá (Granada), asistido por Berbel Hernández y Rodríguez Bonachera. Mostró tarjeta amarilla a Manu Galán, Rubén Gálvez; y expulsó con roja directa a Peter (m. 26).

Goles: 1-0/Minuto 12. Brian. 2-0/m. 53. Cuenca. 3-0/m. 77. Brian. 3-1/m. 89. Juan Delgado.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 del grupo 10 de la Tercera RFEF, disputado en el estadio Manuel Polinario de Puente Genil con la presencia de más de 300 seguidores recreativistas.

