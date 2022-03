Pozoblanco-Recre: El Decano deja pasar su primera 'bola de partido' (1-1)

El ascenso del Recreativo de Huelva tendrá que esperar. No se dio la carambola que llevaba al Decano a la Segunda RFEF por la vía rápida (victoria en Pozoblanco y derrota del Utrera en Puente Genil), y el conjunto de Alberto Gallego dispondrá de una nueva 'bola de partido' el próximo fin de semana en casa, en el derbi con el Cartaya.

A falta de cinco jornadas por disputarse (en una de ellas el Decano tiene turno de descanso), el conjunto de Alberto Gallego tendrá ahora una nueva ocasión de ponerle la guinda a la temporada y dirá adiós a la Tercera RFEF, recuperando así una de las dos categorías que perdió la pasada campaña.

El Recreativo 'regaló' 80 minutos; estuvo muy mal en la primera parte, en la que apenas existió en ataque, y tras el empate de Juanjo Mateo en el 80 pudo pasar de todos. El Pozoblanco, que ya le complicó la vida en la ida, se llevó un justo empate.

Ambos equipos llegaba a la cita con situaciones bien diferentes. El Decano, con la tranquilidad de tener el ascenso prácticamente en la mano después de una impresionante racha de 9 victorias en los 10 últimos encuentros (con el único lunar de Puente Genil), y con la oportunidad de confirmar el ascenso y cerrar una Liga de matrícula de honor. El conjunto cordobés, con la permanencia encarrilada pero no asegurada, jugaba con la motivación de enfrentarse a un 'grande' pero con el hándicap de estar pasando un mal momento (tres derrotas y dos empates en sus cinco últimos choques).

Además, el conjunto albiazul quería sacarse la espina de no haber ganado en tierras cordobesas, ya que perdió en Puente Genil y empató en Lucena y con el filial del Córdoba.

Alberto Gallego, con las bajas de Peter (sanción) y Pablo Gallardo (lesión), realizó tres cambios respecto al once de la pasada jornada ante Los Barrios, saliendo Rubén Jurado, Dani Sales y Juanito, siendo titulares Chendo, Álex Moreno y Anaba, lo que implica volver a la defensa de cinco.

El encuentro comenzó con una fuerte presión de ambos equipos que impedía mover el balón con comodidad y que se generaran claras ocasiones. A los 5 minutos un centro de Manu Galán casi lo remata Anaba en el área pequeña y la respuesta local no pudo ser más letal. Balón que queda suelto casi en la frontal y Agus saca un trallazo que se cuela junto al larguero (1-0, m. 7).

El gol no cambia la dinámica del choque. El cuadro pozoalbense, como sucedió en la primera vuelta, sabe cómo jugarle a un Recreativo que alcanza el cuarto de hora sin apenas crear peligro. En el 20' Samu prueba fortuna pero su lanzamiento se marcha desviado. Un error de Anaba propicia otra ocasión, ahora de Diego Gámiz, con un centro chut que se va por encima del travesaño (22').

A la media hora se llega con un Decano plano en ataque, con malos pases, centros sin precisión y sin saber cómo romper el entramado defensivo del Pozoblanco. El encuentro se endurece por momentos, con el colegiado muy comedido a la hora de sacar cartulinas.

El conjunto onubense llega al final de la primera mitad con más pena que gloria, en los que probablemente han sido los peores 45 minutos de esta temporada, sin generar ninguna ocasión de peligro clara ante Sillero, con demasiadas pérdidas absurdas y sin claridad de ideas. No parecía que en juego estuviera la posibilidad de un ascenso. Y para más inri, el Puente Genil que va imponiéndose al Utrera (1-0).

La segunda mitad arranca con los mismos protagonistas y con el conjunto visitante intentando dar un paso al frente. La primera ocasión fue para el Pozoblanco, en una jugada elaborada que culminó con un centro que Agus remata de cabeza algo desviado (m. 52). Tuvo el empate en sus botas Juan Delgado en una clarísima oportunidad, en un mano a mano con el meta, pero su vaselina se fue ligeramente por encima del travesaño (58'). La dinámica del encuentro no varía y Gallego decide mover el banquillo dando entrada a Rubén Jurado y Juanito (59), cambiando al mismo tiempo el sistema y jugando con dos centrales.

Todo sigue igual, o incluso peor puesto que el Utrera consigue empatar en Puente Genil y complica aún más el ascenso albiazul. El Recre da señales de vida con un potente disparo de Víctor Barroso desde casi la frontal, pero se marcha alto (68'). El Decano por fin desborda por la banda y un pase de la muerte de Juanito no encuentra rematador (m. 72). Las pérdidas visitantes propician una ocasión de Tomy (78) cuando el choque encara su recta final.

En el 80 Juanjo Mateo enciende una luz al rematar de cabeza un centro de Juanito y poner el 1-1, dando paso a un 'nuevo' partido de 10 minutos, en el que se vio todo el fútbol que no se había visto en los 80 anteriores. Perdona el Pozoblanco en un dos contra uno que Pedro Pata salva in extremis y luego Rubén desvía a corner un balón que iba a la escuadra. Ninguno de los dos equipos se conforma con el empate. Rubén Jurado tuvo el 1-2 en un remate de cabeza que salió lamiendo el poste en un final vibrante. Y seguidamente Tomy no llega por milímetros. En el toma y daca final la vuelve a tener Rubén Jurado, pero para el meta (88); y un remate de chilena de Diego Gámiz en el área lo detiene Rubén (89).

Ficha técnica

Pozoblanco: Sillero, Ángel, Agus (Valentín, 82), Zara (Puyi, 61), León (Tomy 61), Moha, David García, Diego Gámiz, Jaime Almagro (Fran Gómez, 76), Manu Moya y Samu.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Pedro Pata, Manu Galán, Álex Moreno (Dani Sales, 71), Juan Delgado, Víctor Barroso (Perotti, 84), Adriá Arjona, Anaba (Juanito, 59), Chendo (Rubén Jurado, 59) e Ismael Barragán.

Árbitro: Gutiérrez Pérez, asistido por Beltrán Pérez y Jiménez Hidalgo. Mostró tarjeta amarilla a Agus, Samu, León; y Juanito.

Goles: 1-0/Minuto 7. Agus. 1-1/m. 80. Juanjo Mateo.

Incidencias: Partido de la jornada 29 de la Tercera RFEF disputado en el estadio Municipal de Pozoblanco con más de 400 aficionados del Decano en las gradas. Por el Decano estuvieron el presidente José Antonio Sotomayor, el director general Carlos Hita y el director deportivo, Daniel Alejo.

