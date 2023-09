Crónica Ceuta-Recre (0-0): Rubén Gálvez salva al Decano

Una mala tarde. El Recreativo de este domingo nada se pareció al del primer duelo liguero ante el Intercity. Empate a cero en un partido en el que Rubén Gálvez paró un penalti y salvó al Recre de la quema. Un encuentro en el que los de Abel Gómez solo estuvieron enchufados los 10 primeros minutos.

Segundo examen de la temporada. La idea era ganar pero las herramientas no fueron las adecuadas. El Decano buscaba en la ciudad autónoma certificar la segunda victoria consecutiva y hacer un seis de seis pero no pudo ser, el Recre no hizo méritos.

El Recreativo de Huelva tuvo el control de los primeros minutos. En tan solo ocho sumaba dos ocasiones de gol. La primera para Luis Alcalde que estuvo a punto de anotar el primero de falta, tras recibir un codazo, pero Pedro López sacó la manopla para librar al Ceuta con un paradón.

David del Pozo también lo intentó. El jugador del Recre recibió el centro de Luis Alcalde aunque su remate se fue fuera por muy poco. El Ceuta, poco a poco, fue abriéndose el camino y comenzó a poner sobre la cuerda floja al cuadro de Abel Gómez.

Tras los 10 primeros minutos para olvidar del Ceuta y en el que el Recre sumó dos ocasiones, el conjunto caballa despertó para apretar a los del Decano y poner en aprietos a la defensa albiazul. El Decano, que había dominado los primeros compases, dio un paso atrás para blindar la meta recreativista.

Con poco más, con un Recre que pasó de ser dominante a ser dominado, se marchó el partido del Alfonso Murube al descanso. Fin de la primera parte. Tablas en el marcador del Alfonso Murube. El Recre tuvo el control del partido durante los primeros 10 minutos de inicio, pero el Ceuta despertó, comenzó a intimidar al Decano y acabó con el dominio sobre el césped antes de marcharse a vestuarios.

Con un empate a cero en el marcador afrontó el Recre la segunda parte. Con ganas de abrir la lata y volver a Huelva con los tres puntos. Como al inicio del partido, Luis Alcalde lo intentó de nuevo de falta. El balón se marchó por encima del travesaño.

La ocasión más clara hasta el momento fue para el Ceuta. Aisar centró y Pablo fue el encargado de rematar de cabeza pero, Rubén Gálvez salvó al Recreativo de Huelva del primero del Ceuta con una gran intervención.

El Ceuta era el claro dominador del partido. El cuadro caballa hizo temblar al conjunto albiazul tras el descanso. Abel Gómez tenía que reorganizar al grupo si quería arrancar más que un punto -o librarse del gol de los locales- del Alfonso Murube.

Peligro en Ceuta. A falta de 30 minutos para el final, el colegiado del encuentro pitó la pena máxima para el equipo de José Juan Romero pero, una vez más, Rubén Gálvez hizo de las suyas. El guardameta de Aracena detuvo el penalti y salvó al Recre en una nueva ocasión.

Ambos técnicos reorganizaron sus respectivos rompecabezas para intentar dar un vuelco al partido. Tanto Ceuta como Recre querían los tres puntos pero el encuentro estaba estancado. Ni para uno ni para otro aunque el cuadro caballa estaba más vivo sobre el terreno de juego.

Bajo la lluvia sucedieron los últimos minutos del encuentro de la jornada 2 y el Recre, solo se asemejó al duelo con el Intercity, en al principio de la cita. El Decano no desapareció pero poco le faltó. Perdió fuelle y cada vez más para irse del Murube con tan solo un punto. Menos era nada para cómo estuvo sobre el verde.

De lo peor se libró el Recreativo de Huelva que, salvo una llegada, no hizo más durante la segunda parte. Abel Gómez tiró de cambios pero el Decano poco podía hacer ante un Ceuta que dio todo para arrancar los tres puntos y certificar su primera victoria de la temporada ante su afición.

El Recreativo sufrió de lo lindo hasta el pitido final. Con cuatro minutos de alargue, el conjunto albiazul miraba al reloj para terminar el partido y volver a territorio onubense con un punto tras un encuentro en el que el Decano estuvo descompuesto, sin encontrarse sobre el verde en Ceuta.