Crónica Cacereño-Recre: El Nuevo Colombino decidirá el ascenso

La imagen volvió a ser la misma. El Recre estuvo encerrado en la primera mitad del encuentro en el Príncipe Felipe. El Cacereño peleó por conseguir la ventaja en el partido de ida pero las fuerzas terminaron igualándose tras el descanso en Cáceres. Empate a cero y la cita en el Nuevo Colombino será la decisiva.

El Recre no apareció en los primeros minutos. El equipo de Julio Cobos salió a por todas en el partido de ida de la fase final de ascenso y puso en aprietos al Decano en los primeros compases del encuentro. Abel Gómez saltó al terreno de juego del Príncipe Felipe con seis defensas y la gran ausencia de Pablo Caballero.

En el minuto 17 del encuentro, los verdes pudieron adelantarse en el marcador. El Recre no era capaz de pasar del mediocampo y no se sentía cómodo sobre el verde del feudo del Cacereño. Rubén Gálvez, un domingo más, se convirtió en el hombre más destacado. El Cacereño puso en aprietos la portería albiazul con un disparo de Karim desde fuera del áre que el guardameta de Aracena sacó con la manopla.

El Cacereño salió con el propósito de ganar la ida y dar un golpe encima de la mesa de cara a la vuelta en el Nuevo Colombino. El Recre, totalmente descompuesto, hasta el minuto 23 no fue capaz de hacer la primera del partido con disparo de Iago Díaz desde la frontal que atrapó sin problemas Alfonso.

El Cacereño no bajó el ritmo ante un Recreativo de Huelva que no apareció en la primera mitad del encuentro. El Recre pareció que no era consciente de la importancia del partido y de la necesidad de llegar al Nuevo Colombino el próximo domingo con la ventaja en el marcador.

El equipo de Julio Cobos hizo una gran primera parte. El Decano tenía que cambiar la dinámica en los segundos 45 minutos del encuentro en el Príncipe Felipe para sacar algo positivo de la cita ya que, un nuevo domingo, el conjunto de Abel Gómez no mostró tener garra ni ser valiente sobre el terreno de juego.

Los albiazules, que no salieron del área visitante, solo fueron capaz de efectuar un disparo en toda la primera parte. La carencia de juego ofensivo volvió a ser protagonista y, sobre todo, se notó la ausencia de Pablo Caballero. El argentino viajó y entró en la convocatoria del Recre pero este domingo no se sentó en el banquillo del Príncipe Felipe.

Arrancó la segunda parte del encuentro con movimiento en el banquillo del Recre. Abel Gómez sacó a Sergio Chinchilla para sustituir a Peter para dar más velocidad y generar más arriba. Aire para el Decano que debía apretar para adelantarse en el marcador.

Sergio Chinchilla salió enchufado para poner en aprietos al equipo de Julio Cobos. El recreativista sorprendió a Alfonso con un disparo que terminó sacándolo fuera el meta verde. La sintonía de la segunda parte comenzó a ser otra. Como viene siendo habitual, el Recre subió la intensidad tras el descanso.

Josiel Núñez regresó tras su lesión y sustituyó a Mario Robles. En el 58, Telles remató muy centrado pero Rubén Gálvez detuvo el esférico. Las fuerzas comenzaron a igualarse y a medida que fueron pasando los minutos, el encuentro pintaba a finalizar con un empate a cero en el Príncipe Felipe. Una nueva semana, el Nuevo Colombino tendrá la última palabra.

Abel Gómez sacó a Dopi y a Antonio Salinas para dar continuar dando ligereza al encuentro. Pasado el minuto 60, volvió a aparecer Chinchilla con un disparo desde la izquiera pero el balón se marchó por el lateral de la red. A falta de tres mimutos para finalizar el tiempo reglamentario, volvió a aparecer Chinchilla con un nuevo disparo que detuvo Alfonso en dos tiempos.

Nada más. Las tablas volvieron a ser las protagonistas y el próximo domingo en el Nuevo Colombino se decidirá qué equipo asciende a Primera Federación. Fuerzas igualadas aunque al Recre le valga con un empate deberá adelantarse en el marcador para afrontar con más tranquilidad el resto de la eliminatoria y evitar ir a la prórroga.