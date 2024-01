Crónica Alcoyano-Recre (2-0): Frenazo a la buena racha del Decano

Camino de la media hora, el Alcoyano la volvió a tener gracias a una falta. Rubén Gálvez tuvo que volar para evitar el gol de Lara. Una más para los de Vicente Parras que tenían el partido en el bolsillo. El Recre tenía que creer para devolver las tablas al marcador. Antes de marcharse al túnel de vestuario fue Luis Alcalde quien firmó la más clara del Decano en la primera mitad con un zapatazo desde la izquierda.

El Alcoyano pudo ampliar el marcador. Y en eso quedaron los últimos compases de la primera mitad, con el balón para los blanquiazules. 45 minutos para remar y, al menos, igualar el encuentro. El Recre prácticamente no apareció.

Los de Alcoy querían el segundo y tenían todas las papeletas para firmarlo. Más moral que el Alcoyano... la que tenía que tener el Recre para devolver las tablas al marcador. Desubicado totalmente. El Recre empezó a tener más protagonismo.

Sin fondo de armario, el Recre no tenía ningún as en la manga para reforzar el ataque ante un Alcoyano que no bajó el ritmo durante todo el encuentro. Caye Quintana hizo el empate. Un jarro de agua fría, después de que el de Isla Cristina firmara el primero para el Decano, el tanto fue anulado por un fuera de juego inexistente. Mazazo para los de Abel Gómez.

El equipo de Vicente Parras estaba de lleno en el partido. Una gran intervención de Rubén Gálvez evitó el 0-2 del Alcoyano. Y otra vez tuvo que aparecer el guardameta de Aracena. Este sábado tocaba sufrir. Y así fue. El segundo no tardó en llegar. Alcaina perforó la red de la portería albiazul. 2-0, el Recre estaba sentenciado.

Con más de 10 minutos por delante, mucho tenía que cambiar el Recreativo de Huelva. Cuesta abajo y sin frenos. Una tarde para olvidar. El Decano no tenía nada que hacer ante un Alcoyano serio y con las cosas muy claras, que nada se pareció al que visitó el Nuevo Colombino el pasado mes de noviembre.

A faltas, así terminó el encuentro el equipo de Vicente Parras. El Recre tenía que morir con las botas puestas. No pudo ser. El Decano dejó los tres puntos en El Collao.