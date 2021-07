Comienza la era Gallego con la salida de Ángel Bermejo en el Recreativo de Huelva

El Recreativo de Huelva 2021/22 ya está en marcha. Los futbolistas comenzaron a entrenar a las nueve de la mañana, donde los dieciséis fichajes albiazules tuvieron su primera toma de contacto con el nuevo entrenador, Alberto Gallego, en la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza.

La cúpula del Decano estuvo presente en todo momento. El consejero delegado, Carlos Hita, y el director deportivo, Dani Alejo, se les vió muy activos y pendientes de los avances de la sesión en el entrenamiento. La única ausencia fue la del presidente de la entidad, José Antonio Sotomayor.

Sin embargo, el entrenamiento de ayer ha tenido dos bajas, la del tercer portero y un fichaje. Ángel Bermejo, guardameta del filial, ha decidido marcharse del club, por lo que fue una de las bajas en el entrenamiento matinal. En su lugar, lo sustituyó en el entrenamiento el canterano Jesús Vaca, que será el tercer portero, acompañando a Rubén Gálvez y Gonzalo Piña en portería.

Ángel Bermejo no seguirá en el Recreativo de Huelva. Según ha podido saber Huelva Información, en conversaciones con el entorno del jugador, la dirección deportiva no contaba con el cancerbero en la primera plantilla y le ofreció ser el tercer guardameta del Decano. Ángel Bermejo se puso en contacto con Dani Alejo el sábado por la noche por llamada telefónica , una vez que se hiczo oficial la incorporación de Gonzalo Piña como segundo portero. El director deportivo le comunicó que la intención del Decano no era tenerlo como segundo, sino como tercer portero, después de haber sido tercer portero del Recre en Segunda B la temporada pasada y haber estado en dinámica de primer equipo junto a Nauzet Pérez y Louis Yamaguchi, llegando a entrar en la convocatoria en un partido contra el Algeciras. El canterano ha desestimado la oferta y ha decidido no continuar en el Recre.

Otra de las ausencias fue uno de los últimos fichajes, Óscar Marotías, por motivos personales relacionados co su formación académica. Al defensa central se le pudo ver durante todo el entrenamiento sentado en la grada junto al director deportivo Dani Alejo.

Además, tampoco se han dejado ver en la ciudad deportiva al mediocentro Fran López ni al extremo juvenil Álvaro Vázquez. Como adelantó Huelva Información, los dos canteranos albiazules pondrán rumbo a la cantera del Valladolid. El anuncio de la salida de las dos jóvenes promesas onubensas se hará oficial en las próximas horas.

La plantilla que ha entrenado en la mañana de hoy fue completada por un total de 27 jugadores, 16 jugadores de la primera plantilla y 9 de la cantera.

Los jugadores de la primera plantilla que han compuesto el entrenamiento de hoy han sido Rubén Gálvez, Gonzalo Piña, Juanjo Mateo, Manu Galám, Ismael Barragán, Pablo Gallardo, Álex Moreno, Antonio Ponce, Dani Sales, Víctor Barroso, Marc Fraile, Adrià Arjona, Pedro Pata, José Mari, Cristian Terán y Juan Delgado.La cantera también ha tenido un peso especifíco en la vuelta al trabajo de equipo en la mañana de ayer. Nueve canteranos han estado presentes en el entreno a falta de los siete fichajes que faltan para completar la plantilla, siendo tres de las nuevas incorporaciones con ficha sub 23.

Los canteranos que han completado el entrenamiento a las órdenes de Alberto Gallego han sido los siete futbolistas del Atlético Onubense Jesús Vaca, en sustitución a Ángel Bermejo, Álvaro Álvarez, Rubén Serrano, Juanma Galán, David Díaz, David García y Noah, y los dos juveniles Antonio Molina y Manu Picón.

Con respecto a la temporada pasada, que sufrió el doble descenso a Tercera RFEF, solo han entrenado Antonio Ponce y Víctor Barroso.

Como novedad, el extremo zurdo Josué Gómez, estuvo presente, ya que está a prueba, junto con el central inglés Harri Hawkins.

El entrenamiento duró aproximadamente dos horas y media, aunque los últimos jugadores en llegar comenzaron el entrenamiento más tarde porque se les realizó una analítica para los reconocimientos médicos que comenzaron el miércoles.

La sesión comenzó con mucha intensidad desde el principio, buen ambiente entre los nuevos compañeros y muchas risas con el cuerpo técnico, especialmente con el preparador físico Rubén Betanzos.

Los primeros veinte minutos fueron se dedicaron a los trabajos físicos. Seguidamente, los jugadores tuvieron contacto con el balón y acabaron con un rondo. Se jugó un partido de entrenamiento ante la atenta mirada de Alberto Gallego, que no hizo muchas indicaciones para ser el primer día de pretemporada.

El entrenador optó por impartir una sesión de vídeo que ha comenzado a las cuatro de la tarde.

El Recreativo de Huelva volverá a entrenar mañana a partir de las nueve y media de la mañana.