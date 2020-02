Claudio Barragán, nuevo entrenador del Recreativo

Porteriormente Barragán ficha por el Mirandés el 7 de diciembre de 2016; el equipo tenía una mala dinámica y no pudo enderezar el rumbo, por lo que fue destituido el 17 de enero de 2017 cuando apenas llevaba mes y medio en el banquillo, con un balance de una victoria y tres derrotas.

Su siguiente reto llega en la Ponferradina (2ª A), donde llegó a asentarse y estuvo cuatro temporadas. Llegó con la 2010/11 comenzada y no pudo salvar al equipo; pese al descenso, el club siguió apostando por él y consiguió el ascenso a la división de plata. En su tercer año, en la 2012/13, la Ponferradina estuvo cerca de disputar las eliminatorias de ascenso; tras esa buena campaña fue renovado de nuevo y en la 2013-14 terminó 15º, logrando salvar la categoría.

Posteriormente decide seguir ligado al fútbol y lo hace como entrenador. Inicia su trayectoria como segundo en el Elche y en la séptima jornada de la temporada 2008-2009, con el equipo en puestos de descenso, es nombrado primer entrenador logrando la permanencia sin problemas, siendo premiado con la renovación, pero en el nuevo proyecto los resultados no llegan y es destituido el 4 de octubre de 2009, dejando al equipo en 21ª posición tras 6 jornadas.

Claudio Barragán se destacó como jugador, llegando a ser internacional con España . Empezó su trayectoria futbolística en el Levante y pasó posteriormente al Elche, Mallorca, Deportivo (donde formó pareja en el ataque del famoso SuperDépor junto a Bebeto), Salamanca, regreso a Elche, luego dos años de retiro para terminar en el Alone Guardamar de Regional de 2002 a 2004.

Tras poner fin a la etapa de Monteagudo, la junta directiva del Recre se puso rápidamente manos a la obra para contratar un sustituto de garantías, buscando un técnico con experiencia que permita al equipo remontar el vuelo. Varios eran los candidatos, pero la mayoría exigía terminar esta campaña y otra más de contrato, algo que no coincide con la idea del club . Al final, tras hablar con Barragán, se ha llegado a un acuerdo hasta final de junio con opción de ampliarlo si se logra el objetivo de la Copa o si la directiva está satisfecha con el trabajo y el rendimiento del técnico.

Un técnico de carácter fuerte que pondrá 'mano dura' en el vestuario

Claudio Barragán tiene ciertas similitudes con Monteagudo en cuanto a su concepción del fútbol, pero es completamente distinto en cuanto a la forma de ser. El nuevo técnico albiazul es una persona con un carácter fuerte, trabajador, en ocasiones distante, e impone respeto desde el principio; llega para poner algo más de mano dura en el vestuario del Recreativo. Su esquema de juego más utilizado suele ser el 4-2-3-1 (también el preferido por Monteagudo); le gusta llevar el peso del partido, el fútbol combinativo por las bandas y que haya buenas conexiones con la media punta. Trabaja bien la estrategia, tanto las faltas como los saques de esquina (uno de los problemas que ha tenido el Recreativo en lo que se lleva de temporada). Suele tener un once inicial fijo, y si le respetan las lesiones contará con 14-15 jugadores. Los cambios los suele tener bastante claros y suelen ser casi siempre los mismos. No tiene problemas en cambiar a jugadores de posición y en ocasiones ha apostado por situar un central por delante del pivote. En su etapa en el Cádiz lo hizo campeón del grupo IV de Segunda B; cayó en la primera eliminatoria de ascenso con el Oviedo (1-1 en Asturias y 0-1 en casa, encajando un gol a balón parado), luego superó al Hércules y en el duelo decisivo por el ascenso perdió con el filial del Athletic de Bilbao. En su segundo año en Cádiz el equipo no cuajó y fue sustituido por Álvaro Cervera.