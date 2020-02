Claudio: "Me mata que los jugadores no se atrevan a hacer las cosas que ensayamos"

Claudio Barragán espera que el Recreativo ofrezca su mejor versión este domingo (Nuevo Colombino, 17:00) ante el Atlético Sanluqueño y consiga una victoria que le dé confianza y tranquilidad para afrontar la recta final del campeonato.

El conjunto albiazul recupera para este encuentro a los sancionados Morcillo, Nano y Chuli, mientras las bajas son las de los lesionados Alberto Martín y Kleandro. José Carlos ha mejorado del proceso gripal que ha arrastrado estos días y Rubén Cruz también evoluciona positivamente. "Habrá que ver cómo llegan, pero esta semana hay más donde elegir".

El técnico valenciano es consciente de la importancia de este encuentro ante un rival directo. "Los dos equipos estamos prácticamente en la misma situación, independientemente de los objetivos de cada uno a principios de temporada. Respetamos al Sanluqueño, un equipo con un buen nivel, estamos avisados, sabemos de sus virtudes y defectos y no será un partido fácil, decidirán los pequeños detalles. El rival no hace muchos goles pero tampoco le marcan, sabe rentabilizar muy bien sus goles; le gusta tener la pelota y nos va a hacer correr, por eso tenemos que intentar que no esté cómodo. Debemos cometer el menor número de errores posible y estamos trabajando en ello".

Será el debut de Claudio Barragán en el Nuevo Colombino ante un público exigente y que espera más de su equipo:"Entiendo el malestar de la afición; si fuera aficionado estaría igual. Para ganarnos a la afición le tenemos que dar actitud, compromiso, implicación... que nadie nos pueda reprochar nada".

Después de más de una semana con el equipo, ya puede hacer un diagnóstico más certero sobre los males que tiene:"En Don Benito hubo cosas que me gustaron, la actitud no fue mala, pero se repitieron los mismos errores, pérdidas, falta de contundencia... Nosotros tenemos que hacer mucho para marcar un gol y el rival nos mata en cualquier fallo. Estoy haciendo hincapié en el tema defensivo, dejar la portería a cero es muy importante para ganar, pero ese trabajo defensivo debe comenzar desde los delanteros".

"Todo el trabajo defensivo se ha hecho con Alberto (Monteagudo); me cabrea que encajemos goles habiendo trabajado (esas situaciones), es lo que me duele. El otro día en Don Benito intentamos llevar la iniciativa, pero tenemos que estar concentrados todo el partido y adaptarnos a la situación. Hay que saber 'leer'el partido y saber lo que nos interesa en cada momento, y no darle facilidades al rival. La circulación de balón debe ser más rápida. Esto va a ser una carrera sin parar hasta el final y estamos obligados a competir igual o mejor que el rival", añade Claudio.

Algunas de las tarjetas que recibimos son por falta de atención, por no estar activados"

El técnico albiazul reconoce que la plantilla tiene ansiedad "e intranquilidad. La mejor manera de reivindicarse es darlo todo en el campo porque la afición seguro que va a responder".

Podrá contar con Chuli y Rubén Cruz, que no estuvieron en Don Benito:"Es una garantía tener a casi todo el plantel al completo, es bueno tener donde elegir e intentaré equivocarme lo menos posible en el once inicial". También se refirió a José Carlos. "Es un jugador totalmente diferente; el otro día lo cambié para cuidarlo, porque llevaba tiempo sin jugar".

Un triunfo actuaría como bálsamo para el equipo: "Sobre todo por la confianza que nos daría de cara al futuro, porque el calendario que viene es complicado. El primer objetivo es el Sanluqueño, tenemos que mentalizarnos en eso y nada más".

Incidió en que "me mata que los jugadores no se atrevan a hacer las cosas que ensayamos", y afirmó que quiere introducir conceptos poco a poco "porque cuanta más información le metas al jugador, peor". Claudio Barragán habló también sobre el hecho de que el Recreativo sea el equipo más amonestado de Primera, Segunda y Segunda B. "Me gustaría saber el porqué de las tarjetas. Algunas son por falta de atención, por no estar activados; en otros casos son por la situación que atravesamos, ya que las ganas en ocasiones dan lugar a que se cometan errores. Teníamos unos objetivos y no se han logrado y eso genera en el grupo y en el entorno una ansiedad. Son muchos los aspectos en los que estamos trabajando, y se aprende más de los errores que de los aciertos", concluye.