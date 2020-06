Chuli: "No soy de los que abandonan el barco, vine con un propósito y pienso cumplirlo"

Chuli llegó al final del mercado de fichajes del pasado verano como la guinda al pastel en la plantilla del Recreativo. Estaba llamado a ser el hombre gol, un futbolista determinante que marcase diferencias dada su calidad y experiencia, pero su temporada ha sido gris, como la del equipo.

“A nivel grupal nuestras expectativas eran bastante más altas, pero no hemos cumplido; en lo personal mi rendimiento ha ido acorde con el equipo; empecé bien, pero a medida que los resultados no eran los que esperábamos tanto la plantilla como yo bajamos nuestro nivel y no pudimos dar nuestra mejor versión. He hecho buenos partidos, pero no he llegado a tener de cara la suerte del gol, y eso para un delantero...”.

Alberto Monteagudo comentó durante la Liga que veía a Chuli con cierta ansiedad, y el propio delantero reconoce que es muy exigente consigo mismo. “Ahí ha estado uno de mis errores, que quizás me exijo demasiado. Me culpaba en cierta medida de los resultados del equipo, sé que se esperaba mucho de mi, pero no llegaban mis goles; y me equivoqué responsabilizándome demasiado, porque la mala dinámica era cosa de todos”, destaca.

Pese al mal año del Recre y personal, es rotundo cuando se le pregunta si en algún momento se ha arrepentido del volver al Decano. “Nunca, lo tengo claro. Incluso en Navidad tuve la opción de salir a un equipo que estaba muy bien colocado (el líder Cartagena), pero dije que no. Vine a Huelva con un propósito y pienso cumplirlo y seguir en el barco, no soy de los que abandonan”.

Con Alberto Monteagudo sentí la plena confianza más al final; con Claudio Barragán, desde el inicio"

¿Un delantero se siente más cómodo con el sistema de juego de Monteagudo o de Claudio Barragán? “Yo lo he estado con los dos; aunque uno sea más conservador que otro ambos me han dado confianza y me he sentido importante, me han dado libertad y me han dejado moverme como me gusta, con desmarques de ruptura”.

El onubense tuvo la plena confianza de ambos entrenadores, aunque con algún 'pero', ya que con Monteagudo fue suplente en 8 partidos y en otros 8 fue sustituido: “Con Alberto la sentí quizás más al final, cuando se dio cuenta realmente de mi personalidad, de mi forma de ser; hablaba mucho con él, pero al principio sentí que se dejaba llevar más por el rendimiento, por los goles... aunque entendí que en ocasiones me dejara fuera porque había compañeros que estaban teniendo gol y eso era lo que necesitaba el equipo. Con Claudio he sentido esa confianza desde el principio, además me conocía de antes”.

Chuli se muestra contento con la renovación de Claudio Barragán como técnico albiazul. “Me alegro de su continuidad, sobre todo por las ideas que tiene; yo soy muy partidario de ese tipo de juego; hoy en día priman los resultados. Aunque luego se quiera vender la filosofía de juego o la posesión, de nada te vale tener un 70% de posesión si luego pierdes 1-0”, destaca.

En los sitios en los que he conseguido cosas importantes no nos marcábamos metas altas, sino ir partido a partido", afirma Chuli

De cara a la próxima temporada ¿debe ser el Decano ambicioso y buscar la 2ª A o la 2ª B Pro, o tras la experiencia de este año es mejor ser más prudente? “Lo tengo muy claro, y es mejor no marcarse objetivos; en los sitios en los que he conseguido cosas importantes no nos marcábamos metas altas, sino ir poco a poco, partido a partido, pero no sólo decirlo de palabra, sino sentirlo verdaderamente; esa es una de las claves”, afirma.

¿Tiene Chuli la seguridad de que estará en el nuevo proyecto del Decano o en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar? “Tengo contrato y quiero seguir, otra cosa es que me vengan con otra película; doy por hecho que continuaré, no me han dicho nada y me hace ilusión seguir en el Recreativo. Como dije antes, pude irme a mitad de temporada pero dije que no. Tengo muy claro que no soy ese tipo de personas que abandona el barco, y menos en el barco en el que estoy, que es el mío”, destaca.

El futbolista onubense valora positivamente la reforma de la categoría: “Que se profesionalice más es beneficioso para todos, es bueno en cierta medida copiar el sistema inglés, aunque cada país tiene su idiosincracia; otra cosa es cómo se organizará”. “Cada vez me cuesta más hacer distinciones entre categorías, antes el fútbol era más de talento y ahora prima la forma física; todos los equipos aprietan y van a muerte”, añade.

El Recreativo se merece estar en Segunda A, pero es algo que debemos pelear en el campo"

El Recreativo, por historia, abonados, infraestructura, presupuesto... tiene que estar en Segunda A o en la nueva 2ª B Pro. “La realidad es que si no estás en una de esas dos categorías es como un descenso; el Decano se merece estar en Segunda A, pero es algo que tenemos que pelear en el campo. Jugar en este club ya es una presión añadida y debemos estar como mínimo en la tercera categoría del país, pero es un camino largo y debemos tener tranquilidad”.

Por último, comenta que estar tantos meses sin competición no es bueno para un futbolista, ya que el último partido se jugó el 8 de marzo y la liga no volverá hasta mitad de octubre “Para nosotros es algo muy perjudicial; ahora estamos haciendo trabajo con Juan Nicolás (preparador físico), corremos y demás; todo el equipo está genial en grasas y peso, pero no es lo mismo entrenar en casa que en el césped”.