Chinchilla y Salinas llegan para aportar la pólvora que necesita el Recre

Pólvora para la operación remontada del Decano. Los dos primeros refuerzos del Recre en el mercado invernal llegan para aportar los goles necesarios con los que dar caza al Antequera en la primera plaza. Es la misión de Sergio Chinchilla y Antonio Salinas. Ninguno es nueve puro, pero ambos refuerzan demarcaciones en las que el equipo de Abel Gómez ha mostrado carencias en la primera vuelta.

Firmar por el Recre es un tren al que no se le puede decir que no. Sergio Chinchilla define al Decano como "un club muy grande, con las ideas muy claras. Mi intención es crecer como futbolista y dar el máximo en cada partido". Asume que el reto es muy claro: "Este año lo vamos a dar todo para conseguir el ascenso. Espero que en esta segunda vuelta pueda ayudar para lograrlo.

Antonio Salinas todavía no se lo cree. Vestir la albiazul le provoca "muchísima ilusión". Ya pisó el Nuevo Colombino en la primera vuelta con el Yeclano. Reconoce que le marcó: "Estuve en la primera jornada, vi el ambiente, cómo aprieta la gente y pensé lo que debía ser jugar aquí cada 15 días. No me imaginaba entonces que se presentaría esa oportunidad". El suyo es un movimiento atípico porque cambia de club en el mismo grupo pese a que era una pieza importante en el Yeclano. Asume que "te llama el Recreativo de Huelva y poco más puedes hacer que decir que sí".

Chinchilla tuvo un debut soñado con golazo incluido. "Me he encontrado muy bien desde el primer momento que llegué. El recibimiento ha sido muy bueno, con una gran acogida. Pude entrar con el Mancha Real y jugar en Murcia. Más allá del gol pude ayudar al equipo".

El reto de pelear por el ascenso directo no le pesa. Al revés, reconoce que "me gusta la presión, sentir la exigencia y hambre de la gente. Eso nos debe estimular porque estamos en un club que nos pide lo máximo". Tampoco elude el reto su compañero quien confía en "alcanzar al Antequera. Primero debemos pensar en nosotros, ir partido a partido y ya veremos lo que hace el rival".

Ambos se adaptan a jugar en el centro del ataque si bien Chinchilla jugó "más en banda que por el centro, que quizá sea donde me sienta un poco más cómodo". Salinas en cambio se define como "un delantero de pelea, que va a la presión y con movilidad. Creo que tengo buen golpeo desde fuera del área.

Rescisión de Enric Martínez

El Real Club Recreativo de Huelva y el jugador Enric Martínez han llegado a un acuerdo para resolver el contrato que unía a ambas partes. El futbolista había solicitado al club su salida para buscar minutos en otro equipo, a lo que desde la entidad albiazul se ha accedido poniendo todas las facilidades a su alcance.

Desde el Decano "le estamos muy agradecidos a Enric Martínez por su profesionalidad, trabajo y entrega en su estancia en el Club, y le deseamos lo mejor en su nueva etapa y toda clase de éxitos, tanto en lo personal como en lo profesional".