Chendo tiene una rotura de menisco y mañana será examinado

Chendo se ha roto. El delantero del Recreativo de Huelva padece una rotura de menisco en la rodilla derecha. Así lo anunció ayer el club en sus redes sociales. Será mañana cuando examinen al jugador en Sevilla y cuando se determinará el tratamiento a seguir o si es necesaria una intervención quirúrgica.

Contratiempo importante para el Decano que ve cómo uno de sus futbolistas más destacados no será de la partida en las próximas semanas. El club todavía no informado acerca de una previsión de cuánto tiempo el jugador estará fuera del verde pero una lesión de estas características puede alargar la vuelta. Lo normal es que no juegue más en lo que queda 2021. Habrá que ver ahora si el Recreativo mueve ficha en el mercado de invierno para reforzar esa posición.

Lo cierto es que Chendo era uno de los fijos de Alberto Gallego, es decir, de los que más minutos había disputado esta temporada. En total lleva sumados 611 minutos, en los que ha firmado tres goles: un doblete ante el Utrera –que sirvió para lograr los tres puntos– y un tanto ante el Gerena.

El futbolista del Recreativo de Huelva agradeció ayer al club “por haberme facilitado toda la ayuda posible en las pruebas y haberme arropado en todo momento”. Asimismo se mostró dolido por tener que sufrir una lesión de estas características –que nunca había tenido– en el Decano. “Esto es solo una piedra en el camino, volveré muy pronto y lo haré más fuerte que nunca”.