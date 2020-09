Cedric cierra el ataque del Recreativo

El Recreativo hará oficial en las próximas horas la llegada del delantero nigeriano Cedric Omoigui, futbolista 25 años y con una larga trayectoria en el fútbol español, pero que llegará a Huelva cedido por el Mouscron, conjunto de la máxima categoría belga. El ariete pasó por las canteras de Mallorca y Valencia antes de firmar su mejor temporada en Segunda B en el Fuenlabrada en la campaña 18/19, en la que el equipo madrileño consiguió el ascenso a Segunda División tras imponerse al Recreativo en el play off de ascenso de los campeones de grupo, precisamente, tras ser el mejor conjunto del Grupo I.

En el combinado de la capital de España fue clave, acumulando 25 partidos, 21 de ellos como titular, en los que sumó 1.743 minutos en los que anotó once goles. Sin embargo, el atacante sufrió la rotura del tendón cuadricipital de su muslo izquierdo, lo que le hizo perderse casi toda la segunda mitad de la temporada. La lesión, no obstante, no impidió al africano dar un salto en su carrera para firmar por el Mouscron con un contrato de larga duración (tres temporadas).

Con el Mouscron no debutó hasta la jornada 11 de la Jupiler Pro League. Cedric jugó un total de seis encuentros de Liga y uno de Copa. En el campeonato doméstico sumó 315 minutos en los que anotó un tanto y repartió una asistencia, mientras que en el torneo del KO participó en el choque de octavos de final ante el Anderlecht que acabó con derrota del Mouscron por 2-3, aunque personalmente tuvo una buena actuación, marcando su segundo gol en partido oficial de la campaña. Sin embargo, una lesión de rodilla le apartó del final de la liga en la competición belga.

La temporada 20/21 arrancó en Bélgica en agosto y Cedric fue convocado en las dos primeras jornadas, participando en la derrota ante el Malinas de la jornada dos jugando seis minutos. No obstante, una nueva lesión le apartó de nuevo de la competición. La falta de continuidad llevó al Mouscron a tomar la decisión de buscarle una cesión al atacante para que volviese a recuperar su mejor nivel.

El jugador no veía con malos ojos regresar a España, donde no le han faltado pretendientes. El Recreativo anduvo rápido en las negociaciones y el secretario técnico, Juan Antonio Zamora, consiguió alcanzar un acuerdo con el jugador, que desde que se comprometió verbalmente con el Decano no ha querido escuchar otras ofertas, como la que le llegaba desde Santander, que incluso le iba a servir para ganar bastante más dinero. El Recreativo queda ahora a la espera de que llegue toda la documentación del contrato de cesión para poder anunciar oficialmente el fichaje de Cedric.

Con el ariete solo quedaría una licencia libre para mayores de 23 años y la parcela ofensiva albiazul queda momentáneamente cerrada. El Recre buscará un pivote que pueda jugar de central en lo que resta de mercado.