Cartaya, ante el partido del siglo

Llega el partido más especial de la temporada al Nuevo Luis Rodríguez Salvador y si hay un jugador que pueda definir bien ese momento es el capitán rojinegro Francis Ruiz, que lleva en el club cartayero siete temporadas y hacía once años que no militaba en esta categoría. El suyo es un caso singular por su papel dentro de la entidad, pero ejemplifica la fiesta que vive Cartaya en lo que será el partido del siglo en la localidad.

Las entradas prácticamente están agotadas y el campo registrará la mejor entrada de su historia. Será además envuelto en un clima festivo, donde recreativistas y cartayeros se fundirán para vivir un domingo que nadie olvidará.

Pero además de ambiente y fiesta, el choque es un partido vital para ambos. El Cartaya necesita los puntos para salir de la zona baja y el Decano no se puede permitir un tropiezo en su camino hasta ahora inmaculado hacia el ascenso. “Veo bien al equipo en su regreso a Tercera”, señala Ruiz. “No encajamos muchos goles, pero nos cuesta hacerlos y eso nos penaliza, pero somos optimistas con respecto a la permanencia”, asegura el capitán.

Ante la visita de un rival de otra categoría como es el Recre, el referente cartayero sostiene que “estamos compitiendo bien, plantando cara a todos los equipos. Solo nos falta concretar algunas ocasiones claras que estamos teniendo en todos los partidos. Cuando las metamos, cambiarán las cosas, estoy convencido”, afirma el defensor.

Enfrentarse al Recre “es especial”. El conjunto albiazul “nos representa a todos, es el Decano”. Los onubenses “de una forma o de otra todos lo llevamos dentro”, señala. Además, “la mayor parte de la plantilla ha pasado por allí, defendiendo esos colores. Y eso se lleva para siempre”.

El capitán del Cartaya espera que el domingo el Luis Rodríguez Salvador sea “una fiesta del fútbol y luego que gane el mejor o el que mejor interprete el partido. Pase lo que pase no nos afectará. Venimos de hacer un gran partido en Córdoba y somos optimistas, siendo conscientes de que tienen un equipazo y será complicado. Pero lo intentaremos”.

A nivel particular, el duelo llega en un gran momento para el jugador que asegura sentirse “muy cómodo” en lo que va de competición. En estas jornadas “estoy a gusto y me siento muy bien, me están respetando las lesiones y me apetecía competir con jugadores de nivel”.