Carlos Hita: "¿Si subimos los precios de los abonos del Recreativo bajamos la masa social?"

Carlos Hita valora por encima de todo la estabilidad que se le ha dado al Decano esta temporada, sentando las bases para el crecimiento del club; anuncia un aumento en el precio de los abonos para la nueva temporada y deja claro que el objetivo no puede ser otro que el ascenso. El director general del Recreativo de Huelva fue uno de los invitados al programa La Jugada, de Canal Sur Radio.

“Ahora estamos en una etapa en la que hay que ir fraguando la temporada desde varios flancos, uno del deportivo eligiendo un nuevo cuerpo técnico y fichando jugadores, y otro económico preparando la campaña de abonados y la búsqueda de recursos”.

La intención del Recreativo es lanzar la campaña de abonados “una vez que pase esta semana centrada en el Rocío; como la temporada terminó pronto para nosotros, hemos tenido tranquilidad para irla planificando; si queremos una plantilla acorde con los objetivos del club y para competir, cuantos más recursos, mejor. Tan importante es mantener una masa social como tener una fuente de ingresos estable. Habrá que tocar algo los precios, pero la clave está en el equilibrio, porque ¿si subimos los precios bajamos la masa social?”, asegura Carlos Hita.

Confirmó que el club contará con un incremento del presupuesto, pero “ahora no tenemos cifras concretar, sólo un esbozo de lo que podremos disponer; influirá mucho la campaña de abonados y también la venta de entradas. En esta categoría los ingresos por derechos televisivos son mínimos; en Primera RFEF sí hay un salto mayor en este concepto”.

“Para nosotros el nivel de exigencia es máximo, el factor económico no es ilimitado y posiblemente no seamos el equipo que más gaste en jugadores en la Segunda RFEF. Este año, en Segunda RFEF, el Córdoba (que ha ascendido) ha destinado mucho a fichajes, pero nosotros no podemos llegar ahí, lo que no quita para que los objetivos deportivos sean máximos”, añade el director general albiazul.

Sobre la contratación del entrenador comentó que “eso se cuece a fuego lento, hay que ver el proyecto, el feeling que pueda tener con el director deportivo, los mimbres con los que contará...”. “A día de hoy no está firmado (el nuevo técnico); el año pasado se cometió la imprudencia de creer que lo teníamos hecho, pero hasta que no esté firmado no lo anunciaremos”.

Hita no cree que pueda pesar lo vivido este año con un ambiente complicado y con lo sucedido con Alberto Gallego, que pese a ascender renunció a un año de contrato. “Hay que relativizar esa cuestión; para un entrenador venir al Recreativo puede ser un trampolín si se hacen bien las cosas. Influye el proyecto deportivo, que sea a largo plazo, la estabilidad que pueda haber, etc. El entorno puede ser nocivo, pero en otros sitios también ocurren estas circunstancias”.

A Carlos Hita no le preocupan en exceso las filtraciones habidas esta campaña: “Desde la pretemporada gestionamos la convivencia interna; teníamos un objetivo común y cuando llegamos a buen puerto, nos miramos las caras, vimos en qué hemos fallado, y los que nos quedamos tenemos que tirar para delante. Lo importante es que las filtraciones no consigan desestablizarnos intermente. El año pasado tocó resetear tras un año tan duro con dos descensos, y pusimos las bases del Recreativo del futuro”.

Para el director general del Decano, es fundamental “la estabilidad del club; este año la hemos tenido en muchos aspectos y sin ella no hubiésemos ascendido con varias jornadas de antelación. Lo que tenemos que hacer es cumplir con los objetivos económicos cada mes, y que el entrenador y los jugadores se centren sólo en lo deportivo”.

Respecto a la confección del grupo en el que estará encuadrado el Recre, reconoce que “nos puede venir bien que ya no estén equipos como el Córdoba, Mérida o Ceuta, con unos presupuestos enormes, pero lo importante es que nosotros seamos fiables”.

Sobre el acuerdo entre el Sporting Huelva y el Decano manifestó que “ambos tienen que ir de la mano; hay que facilitarles al máximo que puedan competir de la mejor manera posible, eso le va a venir bien a Huelva (los 1,4 millones de euros que recibirá el club femenino para reformar la Ciudad Deportiva del Decano) y no hay ningún elemento que pueda chocar con los intereses del Recreativo”.

En 2023 habrá elecciones municipales, probablemente coincidiendo con el final de la temporada, y el Ayuntamiento es el dueño del club. “Llevo aquí seis años, y el papel del Ayuntamiento ha sido el de solventar situaciones críticas y complejas; él es el dueño, pero el director general y el consejo de administración tienen la presión de conseguir los objetivos que se marquen, y más presión que esa no va a haber. Nosotros tenemos que aguantar críticas y no generar inestabilidad para que en el césped el grupo esté lo más tranquilo posible”.

Por último, habló sobre la temporada de la cantera. “En seis años jamás me han preguntado por la cantera. El primer equipo logró el objetivo muy pronto y luego se ha desviado la atención a la cantera. El año pasado hubo un reajuste económico importante que implicó tomar medidas con la base; con los recursos que teníamos había que sacar adelante equipos como el Atlético Onubense, cuyo coste era casi cero. Ha habido descensos, el juvenil de División de Honor se ha mantenido... no se puede estar contento, pero hay que mirar el futuro y ver qué tipo de cantera queremos, que valores le transmitimos a los chavales y no sólo ver parámetros deportivos. Los recursos humanos cuestan dinero y tenemos lo que tenemos”.