Calle, pleno de confianza: "Si ganamos la situación pueda dar un giro tremendo"

Antonio Calle afronta con optimismo el encuentro ante Las Palmas Atlético; el entrenador del Decano espera que la victoria del domingo ante el San Fernando haya sido el punto de inflexión que necesita el equipo para remontar el vuelo y escalar posiciones en la tabla. El madrileño dio la rueda de prensa telemáticamente desde Gran Canaria, donde está concentrado el Recreativo de Huelva.

“Lo afrontamos con la máximo ilusión de hacer un partido como el que se hizo el otro día, sabiendo que va a ser difícil, cambiamos de superficie, jugamos ante un filial con lo que eso conlleva, con chavales con una proyección enorme, con calidad, pero si mostramos el nivel del otro día afrontamos el encuentro con la máxima garantía”.

Dado el buen rendimiento del equipo albiazul el domingo, es previsible que no habrá cambios o serán mínimos. “El otro día, tanto los que empezaron como los que luego salieron, dieron un nivel muy alto, todos aportaron. No sé si repetiremos once, pero si algo funciona o el equipo está en una buena línea, no me gusta tocar o hacerlo lo menos posible”.

El Decano acumula mucho tiempo sin ganar fuera de casa y se enfrenta a un rival complicado pese a la clasificación del rival (penúltimo). “Tenemos que plantear el partido como el del otro día. El San Fernando llegaba tras tres partidos en encajar goles; Las Palmas también recibe pocos y habrá que tener paciencia. Ellos están jugando con cinco defensas y será difícil. Independientemente de que no estén viendo puerta, son jugadores con calidad, con un equipo muy vertical y tendremos que hacer un partido muy serio para sacar los tres puntos”.

El filial amarillo sólo ha anotado 6 goles en todo lo que se lleva de competición y además tiene varias bajas en sus filas, pero Calle no se fía. “Hay que respetar a todos los equipos y no menospreciar a nadie y menos en esta categoría. Bajas también tenemos nosotros y no nos vamos a excusar en nada”.

Quedan cuatro partidos de esta primera fase y el Decano debe mantenerse activado para aspirar a cotas mayores. “Es lo que vamos a intentar y lo que he transmitido a los jugadores; ese es el equipo que quiero que se vea (como ante el San Fernando); es complicado porque el nivel fue muy alto en todos los sentidos, pero el nivel de competitividad, de implicación y la actitud tienen que ser innegociables, y vamos a intentar que se refleje en lo que queda de competición, independientemente de que futbolísticamente hablando se pueda estar mejor o peor”.

El encuentro se jugará en césped artificial. “No tenemos mucho tiempo para adaptarnos, pero el campo va a ser igual para los dos equipos, aunque ellos estén más acostumbrados. A lo mejor no podemos asociarnos como en un campo de césped natural, porque el balón no rueda igual, pero hay que adaptarse a lo que hay”.

Tras Las Palmas Atlético, el conjunto albiazul visitará el sábado al Marino, dos partidos claves para el futuro. “A los partidos de esta semana le damos una importancia tremenda, pero como lo fueron el del Cádiz B, el San Fernando... Si ganamos esos dos partidos la situación puede dar un giro tremendo, pero todo pasa hacer mañana un buen partido, dar una buena imagen y a partir de ahí pueden pasar muchas cosas”.

Calle no hace cuentas sobre lo que resta hasta el final de la primera fase y los puntos que se pueden sumar. “No pienso en eso, me centro en el partido de mañana y luego pensaremos en el del sábado. Pienso siempre en positivo y lo que tenga que venir lo afrontaremos de la mejor manera. El equipo está trabajando bien y pienso que haremos un buen partido”.

Sobre Alberto Martín, que no ha entrado en la convocatoria, comentó que “tuvimos un contratiempo el otro día con él, estaba en un buen momento, entrenando bien y con buenas sensaciones, pero en un gesto al final del entrenamiento notó unas molestias en el abductor; se le han hecho pruebas y parece que no es de gravedad, pero es otro contratiempo porque tiene que parar cuando mejor se encontraba, y, estamos a expensas de su evolución pero pensamos que no va a ser una lesión grave para que esté un tiempo largo de baja".