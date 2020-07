"Si a los jóvenes no le damos la oportunidad es complicado que demuestren lo que valen"

Antonio Calle llegó el pasado verano al banquillo del Atlético Onubense y ha completado un gran año en el filial del Recreativo; cuando se paró la liga tras la jornada 25 el equipo marchaba 4º con 40 puntos, a cinco de La Palma, que sí ha logrado el ascenso a Tercera.

“El balance en general es muy bueno; se ha hecho un gran trabajo sabiendo que el equipo estaba acostumbrado el año pasado a una metodología diferente. Al principio costó que los chicos cogieran esa línea de trabajo y la forma de jugar, pero fuimos mejorando y cuando mejor estábamos vino el parón por la pandemia y se cortó nuestro gran momento; estoy convencido que habríamos luchado por el ascenso y pese a que no pudimos ponerle la guinda a nuestro gran año, estoy muy contento; además conseguimos que todos los jugadores mejorasen a nivel individual y eso es una satisfacción personal”, asegura el exjugador del Decano.

La clave ha estado “en el trabajo, en el día a día; la predisposición de los chavales ha sido tremenda, tanto de los que jugaban como los que tenían menos continuidad; y también ha sido fundamental la unión, he contado con un grupo espectacular tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla. Todo ha sumado para que las cosas hayan salido bien”, comenta Calle.

El madrileño acaba de renovar con el Decano. “El club ha visto que los chicos han dado un paso importante, han mejorado futbolísticamente y eso hace que uno intente seguir otro año para continuar con el trabajo y la metodología que hemos implantado. Sabemos que van a salir jugadores porque han estado a un gran nivel y los están llamando equipos de superior categoría, pero apostaremos por chavales del juvenil, intentaremos enseñarles, mejorarlos y que puedan tener la oportunidad de jugar en el primer equipo, eso sería un motivo de orgullo y de que se están haciendo las cosas bien. Estoy contento en el club, ha sido un gran año en todos los sentidos y estoy feliz por renovar”.

El Atlético Onubense ha dejado el listón muy alto para la próxima campaña: “Sí; soy consciente de que todo lo que no sea ascender algunos lo verán como un fracaso, hay gente esperando que las cosas salgan mal para criticar. Para mi lo más fácil hubiera sido terminar aquí y buscar otros retos, pero estoy contento y confío en mi trabajo. A nivel personal es una satisfacción que los jugadores hayan terminado contentos, hayan mejorado futbolísticamente y que vengan a por ellos equipos de superior categoría; eso vale más que un ascenso. Por encima de los resultados está la formación de los chicos y ayudar a los que puedan estar en el primer equipo. Será un año complicado porque habrá caras nuevas en la plantilla pero trabajaremos con la misma ilusión, luchando por estar lo más arriba posible”.

La opción de que el Atlético Onubense pueda salir en Tercera División la ve “complicada; los motivos para poder estar son muy razonables, pero a día de hoy pensamos que vamos a competir en División de Honor”, afirma el técnico, que lanza un dardo al Écija sin nombrarlo. “Lo que no tiene sentido es que un equipo que no paga o que adultera la competición dejando el grupo X de Tercera con un equipo menos vuelva a tener otra oportunidad por parte de la Federación. Se está creando un mal precedente”, añade.

El salto de División de Honor a Segunda B es grande. “Las categorías están por algo, y evidentemente hay diferencias. La 2ª B tiene mejores jugadores, técnicos y mejores equipos. Los chicos se tienen que ganar el estar en el primer equipo, no se les puede regalar por hacer tres partidos buenos; pero si alguno se lo gana durante una temporada, merece la oportunidad de estar ahí. En un equipo como el Recre, con jugadores experimentados al lado, tienen cabida perfectamente (algunos jugadores del filial), puede ayudar y apretar a los demás”.

“Ser maduro te lo da el jugar, la experiencia, y cuando te den esos minutos tienes que demostrar que puedes estar ahí. Fran este año ha jugado con el primer equipo, Ponce estuvo en la Copa del Rey, Carlos Martínez (que acaba de fichar por La Palma) rindió a gran nivel en el lateral izquierdo en la Copa en Alicante... hay que darles la oportunidad y que ellos demuestren si están capacitados o no, pero si no le damos la oportunidad es complicado que puedan demostrar lo que valen”, añade el técnico.

En teoría, el estilo de juego de Calle se asemeja más al de Alberto Monteagudo que al de Claudio Barragán. ¿Cambiará el sistema de juego del Atlético Onubense? “A nivel de club no me han transmitido nada. Me hace gracia cuando se etiqueta a Claudio de más defensivo y a mi de lo contrario. Claudio juega más directo, pero no conozco ningún entrenador que no quiere jugar bien al fútbol. A mi también me gusta defender bien. Etiquetar a jugadores o entrenadores no tiene sentido, cada uno tiene su idea y todas son respetables; luego a la gente le gustará más uno u otro”.

“El año pasado intenté aprender lo máximo de Alberto (Monteagudo) viendo entrenamientos y este año haré lo mismo con Claudio, que tiene una carrera envidiable como jugador y como técnico. Quiero aprender de esas personas con prestigio y experiencia, y es una forma de seguir mejorando”, prosigue Calle, que no sabe aún cuándo arrancará la Liga en División de Honor ni el sistema de competición que habrá. “Hay que esperar a los ascensos, a ver qué pasa con el grupo X de Tercera... quedan muchos interrogantes por resolver”, concluye.