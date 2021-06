José A. Cabrera: "La afición va a estar ahí; si llegamos a los 6.000 abonados será un éxito"

José Antonio Cabrera desea que este verano suponga un antes y un después en el Recreativo de Huelva y el club recupere por la vía rápida las dos categorías perdidas. El presidente de la Federación de Peñas espera una buena respuesta de los aficionados al nuevo proyecto y confía en alcanzar los 6.500 socios pese al año tan decepcionante que se ha vivido.

“En lo deportivo nos ha tocado sufrir la temporada más negra en la historia del Recreativo, ha sido muy triste, nos han descendido a la categoría más baja en la que ha militado el Decano en toda su historia. Hemos tenido hasta tres entrenadores, en la liguilla se ha hecho el ridículo más absoluto... Fuera de lo estrictamente deportivo hay que poner en valor cosas que se han hecho como que se ha seguido pagando el concurso de acreedores, a Hacienda y la Seguridad Social... y se ha logrado una estabilidad institucional, ya que sin ella el club desaparecería, pero por fortuna volveremos a salir en competición un año más”.

Hace unos días, con el nombramiento de José Antonio Sotomayor como presidente, arrancó un proyecto que despierta ilusión. “El otro día los peñistas nos hicimos una foto con el nuevo presidente y el nuevo director deportivo (Alejo) en la que cristalizábamos la ilusión con la que miramos el futuro. Nos han descendido y como decía el presidente, no tenemos ni derecho a duelo. La reestructuración profunda que se está haciendo es necesaria y todos tenemos que unirnos en torno al escudo y la historia. La clave está en tener una columna vertebral que nos permita estar arriba en la clasificación, que tenga calidad y que sepa sufrir, e intentar dar el salto de categoría, y que esa columna sirva de base para el siguiente proyecto una vez que se ascienda”, añade Cabrera.

El rocianero no quiere que se lancen las campanas al vuelo y que el Recreativo vaya de 'sobrado' en la categoría; por eso reclama “humildad, es la palabra clave; de esa forma hay que ir a todos los campos. En redes sociales se empieza a escuchar que porque seamos el Decano tenemos que ir a machacar a los rivales y eso es un error, porque estamos todos en la misma categoría. El respeto al adversario es fundamental; el objetivo está claro que es el ascenso, pero no nos vamos a pasear y no podemos criticar a la quinta jornada si las cosas no van del todo bien. Lo que la Federación de Peñas quiere es que se ascienda y, al mismo tiempo, se sienten las bases para el futuro”.

Al respecto, Cabrera asegura que “la Tercera RFEF está de enhorabuena por tener al Decano; en todos los campos en los que juegue será una fiesta. Muchos recreativistas estaremos acompañando al equipo, y tenemos que ir con humildad y señorío, porque seremos bien recibidos en todos los sitios y tenemos que saber comportarnos”.

El primer equipo, el filial y el juvenil deben tener el mismo estilo de juego", asegura Cabrera

La 'limpia' en la plantilla será casi total y eso incluye a dos jugadores como Diego Jiménez y Nauzet que querían seguir en Huelva. “Yo creo en mi presidente y en mi director deportivo y si hay que hacer una renovación total, pues hay que hacerla. Veo bien esa decisión porque así lo cree mi director deportivo, que es el que traerá los mimbres para hacer un buen proyecto”.

Otra de las piezas fundamentales es el técnico. “Me gustaría que se fichara a un entrenador que sea exigente, que conozca la categoría, que sepa a dónde viene, las peculiaridades que tiene el Recreativo, que sepa sufrir y transmita a los jugadores ese espíritu de sacrificio y saque lo mejor de cada uno, que venga a comerse el césped, pero también hay que dejarle trabajar. Y un aspecto que desde la Federación de Peñas vemos como muy importante es que el primer equipo, el filial y el juvenil de División de Honor tengan el mismo estilo de juego; con estos dos descensos ya no hay tanto salto de categoría y eso puede permitir contar con gente del filial y del juvenil”.

Después de una temporada tan decepcionante, en la que además el público apenas ha podido ir a los estadios, queda la duda de cómo responderá la afición albiazul. “Ellos van a estar ahí, la afición es de Primera División y lo lleva demostrando mucho tiempo, va a responder como lo ha hecho en los últimos años, y estará con su equipo, con su escudo y con su historia. Esta campaña recién terminada hemos tenido casi 8.000 abonados y creo que si llegamos a 6.000 o 6.500 será un éxito. Estoy escuchando que hay muchas personas que este año no se han hecho socios y se van a hacer ahora para apoyar a su equipo”.

José Antonio Cabrera se muestra optimista sobre la posibilidad de que en la nueva temporada el público vuelva a ver los partidos en vivo. “En septiembre se espera que haya un alto grado de inmunidad, la situación estará más controlada, y además tenemos un estadio con más de 20.000 espectadores, con lo cual si no se puede disponer del aforo completo, al menos la mitad o un tercio sí es posible, lo que daría para que pudieran entrar los socios”.

Por último, espera que se recupere el sistema de competición tradicional (una liga de 18 todos contra todos). “Así se premia la regularidad; el sistema de este año no me gusta, porque penaliza mucho a quien empieza la liga titubeando; yo apuesto por lo clásico”.