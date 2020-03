José Antonio Cabrera: "Veo muy complicado que se reanude la Liga"

José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, vive esta situación con inquietud, apoya el ERTE propuesto por el club y es pesimista sobre la reanudación de la competición.

“Siempre he sido una persona inquieta. Mi mujer, mis hijos y yo llevamos más de dos semanas confinados y el único que sale para comprar soy yo; el fin de semana lo paso con mis padres y como soy profesor en Bonares me toca trabajar telemáticamente. Además, mis dos hermanas y la mujer de mi hermano son ATS y están trabajando en plantas de coronavirus. Aquí en Rociana tenemos una empresa que tiene logística en China y estamos trabajando en un proyecto para traer material desde allí para los hospitales de la provincia”.

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentado por el Decano lo ve como algo “normal; si queremos que el club siga existiendo hay que hacerlo, como están haciendo otros clubes. Hay que minimizar gastos, porque una situación excepcional requiere medidas excepcionales. Al final los trabajadores cobrarán el 70% de su base reguladora, y es importante minimizar los gastos de unas arcas ya dañadas de la etapa de Pablo Comas, para que el Decano siga siendo eterno”, destaca.

José Antonio Cabrera no cree que se vaya a reanudar la Liga. “Lo veo muy complicado; hay que ser realistas y saber que la cuarentena durará más, creo que estaremos confinados por lo menos hasta finales de mayo, y me baso en lo que ha ocurrido en China, que nos lleva casi dos meses de adelanto; ellos ya han pasado la curva, el punto de inflexión, y en la zona cero aún están confinados. Nuestra cuarentena será peor, y veo complicado que se juegue en verano; con el fútbol está pasando como con los Juegos Olímpicos, que se han resistido pero al final hay que ceder ante la realidad”.

La opción de jugar a puerta cerrada es otra posibilidad: “Ahí quien tienen que decidir no es la Real Federación Española de Fútbol sino el Ministerio de Sanidad; una vez que Sanidad dé el 'OK' vería bien esa opción, porque sería la forma más justa de acabar la temporada, la más atípica en la historia del fútbol”, comenta.

La opción menos injusta sería dar la temporada por nula, sin ascensos ni descensos, y repetirla"

La posibilidad de jugar más allá del 30 de junio “la veo poco viable, tanto por el tema de los contratos como por nuestra situación, ya que jugar en Andalucía en julio y agosto, con este calor, no es oportuno. Dentro de lo malo, quizás la opción menos injusta sea dar la temporada por nula, como si no hubiera existido, sin ascensos ni descensos, y repetirla, pero es algo que tiene que valorar la Federación. Hay que buscar la opción menos mala si no se puede acabar la liga, que creo que es lo que va a ocurrir. Y ojalá esté equivocado, porque eso significaría que habríamos vencido al coronavirus”.

Cabrera no cree que la mala temporada del Recreativo y la 'desconexión' del fútbol por esta crisis puedan repercutir en la próxima campaña de abonados. “Lo que haya ocurrido hasta hoy casi no tiene importancia, porque ahora la lucha es por 'sobrevivir', por no caer enfermos. Cuando se supere esta situación, una forma de ser feliz para los recreativistas será siendo socio del Decano y seguir sufriendo, porque es algo que llevamos en nuestro ADN. Cuando pase esta pesadilla todos querremos estar en el partido más importante que va a jugar el Recreativo en su historia, y es el primero que se disputará en el Nuevo Colombino cuando regrese la normalidad, ese día será una fiesta. Y creo que la campaña de abonados de la próxima temporada será tan exitosa como esta”, resalta.

Por último,manifestó que el tema de los contratos de los jugadores “es muy complejo; si la liga se suspende cobrarán lo que les corresponde por el ERTE y a partir de ahí habría que preparar una nueva temporada, y sería el consejo de administración del club el que decide con quién cuenta y con quién no. Luego está también el tema jurídico, en el que no entro; pero hay que ver cómo van evolucionando los acontecimientos, porque una cosa que hoy parece factible, a lo mejor mañana es imposible, pero la lógica es que no acabe la temporada en lo deportivo”, concluye.