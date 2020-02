Cabrera: “Claudio es la esperanza del Recreativo”

El presidente de la Federación de Peñas del Recreativo, José Antonio Cabrera, y el ciclista Javier Macías fueron los invitados de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebra en el céntrico restaurante El Paraíso de Gonzalo de la capital onubense.

Cabrera analizó la actualidad del Decano desde “dos parcelas”. Por un lado, “hay que hablar de lo institucional, donde se están dando pasos firmes y el día 9 se van a aprobar las cuentas, que es algo fundamental para el futuro del Decano”. A continuación en lo relativo a este tema añadió el presidente de la Federación de Peñas que “este año va a ser un año deficitario, ya lo dijo Carlos Hita, pero hay que distinguir que hay una parte de ese déficit que se va arrastrando desde la época anterior. Se está haciendo un buen trabajo y hay que elogiar a la propiedad por hacer lo que hizo. El juez al final ha dictado que todo está correcto y hay que valorar el esfuerzo que realizó el Ayuntamiento para perpetuar al Recreativo”.

En cuanto a lo deportivo, el rocianero indicó que “estamos tristes porque se había hecho un equipo para estar entre los cuatro primeros. Es duro no pelear por entrar en la liguilla de ascenso”. Entiende Cabrera que “no han salido las cosas bien y ahora toca acertar en el futuro más inmediato. Tenemos que levantar el ánimo, evitar cosas feas y luchar por entrar en la Copa del Rey. No era el objetivo y todos pensábamos que esta plantilla nos iba a dar más alegrías, pero no nos han salido las cosas bien y hay que admitirlo”. Analizó el momento actual mirando al pasado señalando que “no tuvimos suerte en la liguilla y ahora mira dónde estamos y dónde están Fuenlabrada y Mirandés. Nos hemos equivocado todos porque todos esperábamos que esta plantilla nos tuviera en otro lugar”.

Mientras que Cabrera reconoce al Recreativo como “una seña de identidad de la sociedad onubense”, Javier Macías tiene otra perspectiva totalmente diferente: “Los equipos de fútbol son sociedades anónimas deportivas y el fútbol es un negocio. Que mis impuestos sirvan para salvar a una entidad privada no me gusta. En mi casa nadie es del Recre. El problema es que no se trata con igualdad a todos los deportes”.

El también presidente del Rociana tiene un claro referente en lo que a gestión deportiva se refiere: “Para mí la mejor gestión la realizó Diego de la Villa. Hizo un gran trabajo, trajo jugadores con hambre, un entrenador con hambre y luego tuvo la suerte que se necesita”. Aunque no quiso dejar pasar Cabrera la oportunidad para recordar que “la última vez que ascendimos tuvimos que jugar cuatro liguillas para volver a Segunda División”.

No tiene ninguna duda Cabrera a la hora de poner en valor la figura del nuevo entrenador albiazul: “Claudio es la esperanza del Recreativo. Su suerte será la de todos nosotros. La Federación de Peñas del Recreativo de Huelva le desea la mayor de las suertes y que se sume de tres en tres para salvarnos lo antes posible y poder planificar con tiempo la próxima temporada”.

Aunque afirma que el equipo mostró una buena imagen en su último encuentro en casa ante el Atlético Sanluqueño, el máximo representante de las peñas albiazul no quiso lanzar las campanas al vuelo: “Lo que se vio en el Colombino fue un equipo que está intentando mejorar todas las parcelas que no habían funcionado, pero hablar después de solo diez días es precipitado. Hay que esperar a este domingo y ver cómo se juega de nuevo en casa. Hay que esperar cuatro o cinco partidos partidos para saber si hay una mejoría real”.