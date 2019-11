Borja García: "Queremos brindarle una victoria a la afición del Recreativo"

El Recreativo de Huelva lleva seis semanas consecutivas sin conocer la victoria. El defensa albiazul Borja García admite que la racha de resultados no es nada positiva pero confía en derrotar el próximo domingo al Real Murcia. “Está siendo una dinámica difícil de cambiar. El otro día en Villarrubia el equipo hizo todo lo que había que hacer para ganar el partido y merecimos traernos los tres puntos pero dos jugadas desafortunadas no nos lo permitieron. Creo que el equipo dio la cara y es la línea que tenemos que seguir”, explica.

Sobre el próximo encuentro comenta que “jugamos en casa y es importantísimo, ante nuestra afición y eso suma un montón. Evidentemente queremos seguir la línea del otro día, ganar de la mejor manera y brindarle una victoria a la afición, que creo que es importante para ellos y también para nosotros para seguir ganando en confianza y cambiar la dinámica”.

El central añade que “ahora lo que necesitamos es salir en casa como el otro día, volcarnos e ir a por el Real Murcia desde el principio y sacar los tres puntos como sea”.

El Recre está encadenando momentos brillantes de buen juego con otros en los que parece desconectarse y le están penalizando. El equipo necesita continuidad. “Necesitamos enlazar tres o cuatro partidos como los del otro día, de ir arriba, competir y que la imagen del equipo salga reforzada y terminemos el partido con confianza. El primer encuentro que tenemos ahora es el domingo en casa contra el Murcia y debemos seguir la línea del otro día para seguir creciendo”, enfatiza.

Sobre el conjunto pimentonero imagina que “debido a su dinámica ellos vendrán a conseguir los tres puntos sí o sí y a cambiarla pero nosotros jugando en casa y después de lo que hicimos el otro día, que creo que merecimos más, tenemos que salir con más hambre y más ganas que ellos y que cualquiera. Tenemos que llevar una línea ascendente crecer en confianza y por supuesto nadie puede querer ganar más que nosotros. Evidentemente las sensaciones del otro día son muy buenas pero aun así, empatas. Tenemos que salir en casa contra el Murcia a morir, a morder y a conseguir los tres puntos como sea, con la confianza al máximo porque se lo merece la afición, el club y nos lo merecemos nosotros”.

El defensa recreativista, que ha llegado al Decano en calidad de cedido por el Extremadura, salió como titular el pasado sábado formando la pareja de centrales junto a Diego Jiménez, aunque también ha actuado junto a Jorge Morcillo e incluso han jugado los tres en el partido disputado en San Fernando. “Me siento bien con los dos. Con Diego jugué por la izquierda y no soy un central zurdo y nos adaptamos bien. En otros partidos que he jugado con Morcillo también nos hemos adaptado bien. También hemos jugado juntos los tres y creo que desde un principio he hecho buenas migas con ellos y hemos creado buenas sensaciones entre nosotros. Lo más importante es que la sensación del equipo sea buena y da igual quién esté, lo importante es el grupo por encima de las individualidades. La plantilla está hecha para hacer cosas muy buenas. Necesitamos seguir la línea del otro día esté quien esté en el campo”, dice.

"Sabemos que no podemos estar tan abajo ni seguir perdiendo puntos si queremos estar en el 'play off' y luchar por ascender", subraya el defensa recreativista

El equipo onubense ocupa la décima plaza de la tabla con quince puntos, a siete de los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias de ascenso. “No nos ponemos a hacer cálculos ahora de lo que puede pasar al final de temporada pero sabemos que tenemos que cambiar la dinámica y pensamos únicamente en el Murcia. No podemos estar pensando en ganar dentro de tres semanas cuando no hemos ganado esta todavía. Evidentemente sabemos que no podemos estar tan abajo ni seguir perdiendo puntos si queremos estar en el play off y luchar por ascender”.