Borja: "Mientras los puntos den, el Recreativo tiene que pensar en ganar y tirar para arriba"

Borja García mantiene una mentalidad optimista y ambiciosa pese a la irregular trayectoria del Recreativo. El central cántabro lleva disputados 1266 minutos en la Liga con el Decano, jugando 15 partidos, siendo titular en 14 y completando 13.

Tras unos inicios en las que alternó titularidad y suplencia, desde la jornada 12 ha recuperado la confianza de Monteagudo y se ha asentando en el centro de la defensa, perdiéndose únicamente los partidos ante el Yeclano (por sanción) y San Fernando.

El empate de la pasada jornada en el Nuevo Colombino con el Villarrobledo dejó tocado al equipo: “Es un toque anímico que se transmite a la afición; en el vestuario dolió mucho, porque había que darle continuidad a la buena imagen que mostramos en la Copa, y a la victoria fuera de casa en Talavera, pero no fue así. El lunes tienes que liberar la mente, el martes descansamos y hoy ya toca pensar en el UCAM. No puedo pensar en arrepentirme ni estar con la cabeza baja por lo que pasó el domingo pasado, es algo que no puedo mejorar. Ahora tengo que hacer una buena semana para dar la mejor versión ante el UCAM y sacar los tres puntos allí”, declara.

El tanto que anotó el Villarrobledo y que supuso el 1-1 definitivo “da mucha rabia; estaba con el delantero, no toca el balón de lleno, le da mordida y se me cuela entre las piernas. Se nos escapan dos puntos que el equipo había trabajado sobre todo en la segunda parte, habíamos tenido ocasiones para ‘matar’ el partido, no fuimos capaces y luego una jugada aislada nos penalizó, y es una pena”, recuerda.

El central afirma que Morcillo y él estuvieron firmes ante el Villarrobledo: “No vi tantas dudas en la defensa; en la primera parte el equipo no está al nivel y nos hacen una ocasión; no nos crean un peligro grande como para decir que atrás tuvimos dudas; tuvieron tiempo la posesión, pero no comparto esa percepción; hay que hablar más de bloque que de individualidades como Morcillo o yo. Cuando marca el delantero es porque el balón ha llegado en condiciones, ha estado y la ha metido. En el gol sé que puedo estar más cerca del delantero y la mala suerte de que el balón se cuela entre las piernas; sé que el delantero es mio y en el área no me puede rematar. El partido global del equipo no fue como el día de Osasuna; quizás llegaron con más espacio, no estás tan arropado y parece que llegan con más facilidad, pero es un tema global”, recalca.

Cuando se le pregunta si el Recreativo debe mantener el objetivo con el que comenzó la temporada, contesta que “el domingo tenemos que ganar sí o sí en Murcia para hacer no tan malo el empate del Villarrobledo. Mientras los puntos den hay que pensar en ganar y tirar para arriba”.

“Ahora los mayores rivales somos nosotros mismos. Tenemos que salir a competir y da igual el equipo que esté enfrente, da igual que se llame Osasuna o Villarrobledo, y lo digo por las versiones que da el equipo, hay que estar intensos, ir a por el partido... no podemos ir allí pensando que ellos vienen de encajar cuatro goles, porque cualquier equipo te puede ganar, y más fuera de casa. Hay que dar la cara, ser intensos, no conceder y venirnos con una victoria que es fundamental” para el futuro del equipo.

Borja también habló sobre la posible llegada de Alberto Martín y lo que puede aportar: “Jerarquía, veteranía, empaque al medio campo. Ahora necesitamos darle continuidad a la buena versión del equipo, y todos los jugadores que vengan a ayudar, bienvenidos sean, los vamos a acoger con los brazos abiertos”.