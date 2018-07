Betis-Braga, atractivo duelo hoy en Cartaya

El estadio Luis Rodríguez Salvador de Cartaya acoge hoy uno de los encuentros más atractivos que se disputan en la provincia dentro de la pretemporada futbolística.

El Real Betis se mide a partir de las 21:00 al Sporting de Braga portugués, un equipo que al igual que los verdiblanco, también se ha clasificado para jugar esta temporada la Liga Europa. El amistoso será arbitrado por un colegiado de Primera División y será el primer partido en la provincia en el que se utilice el VAR, el sistema de ayuda arbitral que ha sido uno de los 'protagonistas' en el reciente Mundial de Rusia.

Por otro lado, el internacional portugués William Carvallho, presentado ayer como nuevo jugador del club verdiblanco hasta 2023, expresó su satisfacción por su contratación por el club sevillano y afirmó que "el Betis me transmitió mucha confianza y quiero devolverlo en el campo".

En rueda de prensa, el jugador luso, procedente del Sporting de Portugal, declaró que "el proyecto del club es ambicioso, espero contribuir para que las cosas se den incluso mejor que en la temporada pasada; quiero ayudar al Betis". "Para mí ha sido una decisión muy difícil, he hablado mucho con mi familia. El Betis me transmitió mucha confianza y quiero devolverlo en el campo; he recibido mucho cariño por parte de los aficionados", subrayó.

Explicó que aceptó la oferta "por la confianza que tuvieron los directivos en mí y en mi profesionalidad, y también por el club, que es un gran club y tiene unos aficionados muy apasionados".

Carvalho reconoce que habló con Joel Campbell y Piccini para saber cómo era el Betis. "Lo primero que me dijeron es que llegaba a un club grande, que le gustaba tener un buen juego, que quería tener la posesión. Eso ayudó".