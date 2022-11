Bernardo Cruz: "Somos el Recre y vamos a por el primer puesto"

El Recreativo de Huelva ya prepara su próximo enfrentamiento en el Grupo 4 de la Segunda RFEF para el que tendrá que viajar a Jerez de la Frontera y medirse el domingo, a las 12:00, al Xerez Deportivo. "Tenemos un partido duro y difícil de afrontar", apuntó el jugador del Decano, Bernardo Cruz, que pasó por rueda de prensa este miércoles para analizar la actualidad del equipo. "El equipo está muy enchufado" en los entrenamientos, aunque echó la vista atrás y reconoció que los jugadores está "dolidos" tras el empate en los últimos minutos, cuando iba ganando el pasado domingo al Sevilla Atlético en el Nuevo Colombino.

"En la segunda parte perdimos el dominio del balón y perdimos el dominio del partido, pero hay que ser objetivo y poner en valor todas las cosas buenas que estamos haciendo como grupo", expresó el central. Además el equipo ha analizado el partido de "manera conjunta", y está el objetivo es claro para partidos siguientes: Tener la personalidad de seguir queriendo la pelota con posesiones largas. "Tenemos que cerrar el capítulo pero sacando conclusiones y una crítica constructiva que nos sirva para continuar adelante".

Cruz añadió que "esto es fútbol, esto sigue, la competición no para y no espera a nadie. De nada vale lamentarnos. Tenemos que ser autocríticos pero fuertes también como grupo para saber que tenemos un reto precioso por delante este fin de semana, ante un equipo necesitado, que va a ser duro; y levantarnos de este pequeño tropiezo y seguir trabajando con mucha humildad y honradez".

Por otro lado, apuntó que "estamos compitiendo como grupo y como equipo. Si seguimos compitiendo en esta línea vamos a estar muy cerca de competir ese primer puesto tan deseado que todos queremos. Aquí no nos escondemos, estamos en el Recreativo de Huelva y luchamos por ser primeros. No hay excusa y nadie se esconde, somos el Recre y vamos a por el primero puesto pero con honradez y humildad".

Sobre el nivel del Grupo 4 de la Segunda RFEF, Bernardo Cruz expresó que "el nivel de competitividad en la categoría ha cambiado muchísimo. El año pasado, con todos mis respetos a los equipos que estuvieron en este grupo, el nivel era muy inferior. Este año caen tres equipos de Primera Federación y se nota, incluso los mismos filiales, que son partidos muy engañosos. El nivel de la categoría es muy alto".

También pasó por rueda de prensa Juanjo Mateo, quien apuntó que el empate ante el Sevilla Atlético es "agridulce, no era lo que queríamos". Pero la jugada del empate "no tiene que empañar que venimos haciendo las cosas bastante bien desde hace ya bastante tiempo y no nos queda otra que seguir corrigiendo errores, seguir entrenando y pensando ya en el siguiente partido".

De ahí que "tenemos que ir el domingo a Xerez a por todas, tenemos que ir al 100%, intentar conseguir los 3 puntos porque hay un equipo, que es el Antequera, que está haciendo las cosas muy bien. Pero nos centramos en nosotros y potenciar las cosas que estamos haciendo bien y corregir los errores".