Barragán: "No tengo miedo al Sanluqueño, me preocupa lo que hagamos nosotros"

El entrenador del Recreativo de Huelva, Claudio Barragán, ha atendido a los medios de comunicación horas antes del debut liguero del conjunto albiazul en Sanlúcar de Barrameda. Barragán ha confesado que ve al equipo "con muchas ganas de empezar ya la temporada". "En el apartado físico veo al equipo cada vez mejor, están todos los jugadores prácticamente recuperados", ha añadido.

El técnico ha reconocido que "tenemos overbooking en el centro del campo" pero que esa competencia "es buena para que el equipo funcione". Afirma que se tendrá que buscar "la mejor solución" y que espera "equivocarse lo menos posible".

Aunque admite que en un principio no estaba a favor de jugar la Copa Federación, tras la derrota "estábamos muy dolidos por la eliminatoria porque nos interesaba seguir en la competición".

En cuanto a la nueva normativa que permite realizar cinco cambios durante los partidos, el míster recreativista no lo ve "mal" aunque "en función del fondo de armario que se tenga se puede salir más o menos beneficiado". De todas formas, reconoce que "volvería a lo de antes".

Respecto al rival del Decano este fin de semana, el Sanluqueño, ha admitido que "no tengo miedo al rival, lo respeto, pero me preocupa más lo que hagamos nosotros". "Tenemos que cometer el menor número de errores y los que cometan ellos tendremos que aprovecharlo, creo que ahí va a estar la clave del partido". Sobre el once inicial que sacará el próximo domingo, "no diré nada", ha dicho.