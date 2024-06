Antoñito Regal, séptima baja en el Recre

Suma y sigue. La secretaría técnica del Recreativo de Huelva continúa con su planificación para la próxima temporada. Tras anunciar las bajas de Iago Díaz, Alberto Trapero, Miguelete, Gorka Iturraspe, Manu Galán y Álvaro Bustos, le ha llegado el turno a Antoñito Regal. El Recre ha anunciado esta misma mañana que el lateral sevillano "no continuará la próxima temporada en la disciplina del club Decano tras finalizar su contrato. ¡Muchas gracias y mucha suerte en tu nueva etapa", finalizaba el comunicado.

Antonio Jesús Regal Angulo llegó a Huelva el pasado verano procedente del Deportivo de la Coruña. En Riazor fue una pieza importante, disputando 35 partidos entre liga, Copa del Rey y playoff de ascenso, donde fue titular tanto en el de 2022 con Linares y Albacete como la eliminatoria ante el Castellón de la temporada 22/23.

El defensa era de los pocos futbolistas de la plantilla recreativista con experiencia en Primera División. Jugó 45 partidos en la máxima categoría del fútbol español defendiendo la camiseta del Real Valladolid entre las temporadas 18/19 y 19/20. No obstante, este curso apenas ha podido hacerse con la titularidad por el buen rendimiento de Sergio Díez sobre el verde.

En la presente campaña ha disputado 28 encuentros, 12 como titular y 16 como suplente, aportando dos asistencias ante Atlético Baleares e Ibiza. Tras la decisión del club de no renovar su contrato, el jugador de 36 años tendrá que buscar nuevo equipo en el mercado estival.

Su salida se suma a la de Álvaro Bustos, Manu Galán, Iago Díaz, Gorka Iturraspe, Miguelete y Alberto Trapero

Iago Díaz, que estaba a un solo partido de cumplir los 100 con la camiseta del Decano, fue el primer en decir adiós al Recreativo. El atacante catalán se adelantó en sus redes sociales y se despidió del Decano, poco más tarde, el club lo hizo oficial. Iago, visiblemente emocionado en la última rueda de prensa, confesó que "el Recre es el club que más ha influido en mi carrera porque es donde más feliz he estado", a lo que añadió "si me toca seguir pues feliz, todo el mundo sabe que a mí me gusta estar aquí". El pasado miércoles se despedía del Recre tras dos temporadas consecutivas y haber peleado por el ascenso a Segunda División en la 2018/2019.

Alberto Trapero, pieza fundamental para Abel Gómez durante la primera vuelta, no seguirá como albiazul. El defensa gallego llegó el pasado mercado invernal procedente del Guijuelo y desde entonces ha disputado 42 partidos con la elástica del Recreativo. Comenzó la temporada en Primera Federación como indiscutible, formando pareja con Rubén Serrano en el centro de la zaga.

Gorka Iturraspe, también abandona la entidad al no haber contado con demasiado protagonismo para el cuerpo técnico. El vasco llegó en verano con la vitola de jugador importante al tener la confianza de un Abel Gómez que lo conocía de su etapa en el Rayo Majadahonda y que ya lo pidió el pasado año, aunque finalmente acabó recalando en el Amorebieta. Como albiazul ha disputado 30 encuentros, tan solo cinco como titular.

La dirección deportiva albiazul tampoco cuenta con Miguelete. El extremo jerezano llegó en el mercado invernal y no ha cumplido con las expectativas demandadas. A pesar de tener buenos números en la categoría teniendo en cuenta su juventud, no ha sido titular en ningún choque, entrando 12 veces desde el banquillo. De hecho, solo ha tenido siete minutos en los últimos cuatro duelos.

Manu Galán, que sufrió una grave de lesión de rodilla en el partido de ida de la semifinal del play-off de ascenso ante la Gimnástica Segoviana, solo ha disputado esta temporada un total de 86 minutos en cinco partidos. El mediocentro albiazul llegó en Tercera Federación y ha sido una pieza clave en los dos ascensos conseguidos por el Decano.

Álvaro Bustos llegó con la vitola de jugador importante en invierno pero no ha terminado de cumplir con las expectativas. A pesar de finalizar con dos goles en su haber, el asturiano no continuará en la entidad albiazul la próxima temporada. No le faltarán novias a un futbolista que ha dado un buen rendimiento siempre que ha jugado en Primera Federación.