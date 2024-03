Antonio Domínguez, tras su gol ante el Mérida: "En cuanto me llega el balón veía que era una buena oportunidad"

Antonio Domínguez está viviendo una segunda juventud en Huelva. Tras volver de Polonia, el de Punta Umbría anotó ante el Mérida su sexto gol de la temporada, además de las siete asistencias que acumula. Con el pelo teñido de rubio platino, "estrenó" su nuevo peinado con un tanto marca de la casa desde fuera del área.

Una jugada ensayada que ya dio sus frutos el día de Baleares, donde anotó un doblete: "hoy ha vuelto a salir bien, yo en cuanto me llega el balón veía que era una oportunidad importante porque tengo buenos registros". Pudo incluso marcar un segundo gol en el tramo final de la primera parte, de no ser porque un defensor emeritense trabó por detrás a De la Rosa en el momento del pase: "como Dela es tan rápido se va metiendo y a veces a los compañeros no nos da tiempo. Yo sabía que me la iba a dar pero con el rival que tenía ahí encima y el que me venía a mi... Ha sido milimétrica pero fuera del área", reconocía el futbolista que hoy ha jugado por dentro en vez de por banda como viene siendo habitual.

Precisamente sobre esta posición algo novedosa le han preguntado en rueda de prensa, aunque ha manifestado estar encantado: "llevo prácticamente todo el año jugando por fuera pero al final soy uno más en la salida de balón. Juego con mucha libertad, el míster me ha movido un poco más por dentro y yo encantado".

Por último, al igual que Abel Gómez, señaló que no es para nada imposible dar la campanada en Castellón la próxima semana: "El Córdoba cogió al Castellón en la clasificación, el Ibiza cayó puestos... Los equipos de abajo vienen apretando. Sabemos que tenemos una salida muy complicada pero el Córdoba ganó la semana pasada y por qué no vamos a hacerlo nosotros. Nos vamos a dejar el máximo por esa quinta plaza".