Ale Limón: "Me encuentro cómodo y me veo bien"

El canterano del Recreativo Ale Limón ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino al término del entrenamiento para seguir mostrando su ilusión y sorpresa por acumular encuentros como titular con el primer equipo: "Siempre se sorprende uno al verse en el once". A pesar de que en Lucena jugó su segundo partido desde el inicio, indica que "los nervios siempre están. Al principio del partido no sabes cómo van a salir las cosas, pero después de tocar el balón se van yendo".

Tras el primer empate de la campaña, el zaguero asegura que "los ánimos están como siempre. Era un partido difícil fuera de casa y puntuar siempre es bueno". A nivel particular considera que "me encuentro cómodo, me veo bien y eso es lo que el míster quiere, poco a poco me voy adaptando". De su adaptación al vestuario de la primera plantilla confiesa que "los más veteranos siempre ayudan y gente como Rubén Serrano también porque es de mi edad y me apoya y ayuda a controlar los nervios".

Acerca de su rendimiento considera que "siempre se puede dar más, yo aspiro a lo más alto siempre". Sobre su continuidad en las alineaciones ha querido dejar claro que "siempre se está preparado para jugar y para no jugar. Si juego doy el 100% y si no juego también doy el 100%, pero de otra manera, animando a mis compañeros".