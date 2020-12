Quiles: "No creo que las críticas le afecten a la plantilla del Recreativo de Huelva"

Alberto Quiles no está teniendo el protagonismo que se esperaba en este inicio de Liga; el onubense, el mejor 'fichaje' del equipo tras descartarse su marcha a la Liga griega, lleva 200 minutos en estas primeras seis jornadas, siendo titular en tres partidos de los cuales en ninguno completó los 90 minutos. Lleva un gol, ante la Balona hace dos semanas.

Tras la derrota del Decano en Marbella (2-), la semana está siendo menos cómoda que la pasada. “Dudas no tenemos; algún partido podemos perder y toca levantarse y ganar los tres puntos este sábado”. “Contra el Marbella no tuvimos muchas ocasiones claras; ante el Marino tenemos que hacer un buen partido y meter goles, que es lo que da puntos”.

Claudio Barragán no contó mucho con Quiles en el inicio de Liga, aunque en los dos últimos ha sido titular. “El entrenador me dijo que confiaba en mí, que no había ningún problema; en rueda de prensa dijo que en partido anteriores había jugadores que le daban más que yo, y ahora estoy entrando yo. Estoy tranquilo". El onubense ha jugado en varias posiciones del ataque en lo que va de Liga. “No me importa jugar en un sitio o en otro, quiero entrar en contacto con el balón; de mediapunta puedo ir a un lado o a otro y estar más en contacto con el balón; en Marbella me puso en la banda derecha, me pidió que trabajase y ayudase a Cera, es lo que tocaba. Me encuentro bien, no tengo molestias y es el técnico el que hace los cambios”, añade el jugador albiazul.

Este sábado (12:00) toca medirse a un rival en teoría asequible, el colista Marino. “Por la clasificación no podemos fiarnos de nadie, hay muy poca diferencia, todos estamos en Segunda B y tenemos que ir desde el principio a por ellos, que no se vean con posibilidades de ganar y conseguir tres puntos vitales".

Sobre las críticas recibidas tras la derrota y el mal juego en Marbella responde que “es normal; cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes te critican, pero eso es bueno, hace que no te duermas, no te relajes. La afición del Recre presiona y quiere que los jugadores den el cien por cien y esa presión a mí me viene bien para no relajarme si hago un buen partido o para venirme arriba si hago uno malo; no creo que le afecte al equipo. Ojalá estuviese el campo lleno siempre. Viene un rival que no será fácil y tenemos que ganar sí o sí".

La pasada jornada faltó capacidad de reacción tras el gol del Marbella, no dio la sensación de que el Recreativo pudiese cambiar el guión del partido. “Estoy de acuerdo. Nos mete el gol Granero, no nos lo esperábamos, y con la expulsión de ellos podíamos haber ido más arriba, pero ellos lo hicieron bien y no pudimos hacerle daño; el segundo gol es mala suerte, y ya lo dimos por perdido o vimos que era muy difícil”.

Quedan tres partidos para acabar la primera vuelta, y diciembre puede ser un mes clave. “Sabemos que esta liga es atípica, que nunca se ha dado, y hay muy pocos partidos y tenemos que conseguir el máximo de puntos posibles antes del parón. Si ganamos el sábado veremos la clasificación de otra manera y con tranquilidad. No es una final, pero estamos en casa, en una liga corta y aquí no podemos perder puntos".