Alberto Monteagudo: "Si no quisiera estar en boca de la gente hubiera cogido otra profesión"

Alberto Monteagudo afronta con tranquilidad el encuentro de este domingo ante el Mérida (Nuevo Colombino, 17:00), pese a que tiene una gran trascendencia y por partida doble; por un lado, porque está en juego su continuidad y una derrota podría provocar que la directiva tome medidas; y por otro, porque el Decano necesita una victoria que le dé tranquilidad y le aleje de la zona peligrosa de la clasificación.

Para este compromiso el técnico del conjunto albiazul podría disponer de casi toda su plantilla; las únicas ausencias serán las del lesionado Kleandro y el sancionado Borja. “La plantilla está bien; con muchas ganas de jugar; hay algunos con molestias, entre ellos Rubén Cruz, que ha entrenado hoy con normalidad y tendremos que esperar a la sesión de mañana (para ver si entra en la convocatoria)”.

El equipo y el entrenador pasan un examen esta jornada ante el Mérida. “Si estuviéramos terceros querríamos ser segundos, si fuésemos en el puesto 12 nos gustaría estar mucho más arriba... como yo entiendo el fútbol, cada domingo es una final; el equipo entiende que estamos en casa, hay que regalarle un triunfo a la afición, son 31 puntos y hay que cambiar un poco esa negatividad que tenemos y que nos hemos ganado. La actitud, el entrenamiento y la forma de hacer las cosas es la misma que con el Fuenlabrada o el Osasuna.... hemos entrenado la misma manera de ser agresivos, competitivos, y ojalá lo saquemos”.

Cuando se complican las cosas la gente puede dudar, pero ni el equipo ni yo dudamos. Donde hay que hablar es en el campo"

¿Tiene la sensación de que se juega mucho a nivel personal? ¿Está en juego su continuidad? “No. Si no quisiera estar en boca de la gente hubiera cogido otra profesión, pero he sido futbolista 20 años, ahora llevo 11 de entrenador y sé lo que es el fútbol. Cuando ganas eres bueno, cuando pierdes eres malo; si los equipos van bien tienes más ofertas y te quieren renovar... yo quiero trabajar, quiero mejorar a mi equipo y quiero ser feliz en una ciudad donde lo fui como jugador, y para ser feliz siendo entrenador hay que ganar partidos. Tengo dos años de contrato, vine para hacer un proyecto, y cuando se complican las cosas la gente puede dudar pero ni el equipo ni yo dudamos y ojalá el domingo podamos demostrarlo, que es donde realmente hay que hablar, en el campo”, añade Monteagudo.

¿El proyecto de la próxima temporada empezaría con buen pie con Monteagudo en el banquillo? “Eso está muy lejos. No significa que me agarro a dos años aunque tenga toda Huelva en contra; lo que digo es que vine aquí para dos años, pero evidentemente a día de hoy no estamos cumpliendo las expectativas y queremos hacer las cosas bien. No sé lo que va a pasar el año que viene, es más, no sé lo que va a pasar el domingo, como decía Zamora en rueda de prensa. Hay que intentar ganar y hacer las cosas bien; sé cómo es la gente en Huelva y en dos semanas cambia (la situación); incluso en el mismo partido cambia de tener todo a favor a tenerlo en contra. A ver si somos capaces de ser ese equipo que le gusta a la gente, con los equipos grandes, o los equipos de Copa; para eso entrenamos, aunque a veces tenemos ese nivel de competitividad y otras no”.

Respecto a las palabras de Zamora, se puede apreciar un cambio, ya que meses atrás tenía una convicción total en el técnico y esta semana ha mostrado dudas. ¿Nota Monteagudo ese cambio? “Noto que en el fútbol esto es así, la gente genera desconfianza; los directivos pierden confianza cuando los equipos no ganan, miran hacia el lado y ven que muchos cambian de entrenador... a veces los cambios de técnico tienen efecto y otras veces no; si confías en un entrenador hay que hacer lo que están haciendo, mantenerlo. Creo que Zamora sigue confiando en el entrenador y lo que tenemos que hacer es devolverle la confianza a Zamora, al club y a los aficionados ganando partidos y, sobre todo, ganando el domingo y cogiendo confianza, porque creo que podemos hacerlo. Otra cosa es que yo viera que no podemos ganar. Tenemos que intentarlo y que la gente se vaya contenta del Colombino, porque la he visto algunas veces irse contenta por lo que hace el equipo, por su intensidad, por las ganas de ganar, incluso perdiendo”.

Si perdemos partidos podemos complicarnos y la viabilidad del club podría ponerse en entredicho

El Mérida no será un rival cómodo pese a su situación en la tabla. “Competimos contra nosotros mismos; sinceramente, y con todos los respetos hacia el Mérida, nos da un poco igual. No se sabe si es mejor competir contra el líder o con un equipos de los de arriba, por el nivel de concentración, de activación, de responsabilidad, de la grada... Vino el Villarrobledo y no fuimos capaces de ganar. Va a depender mucho de nosotros; al equipo lo veo bien, entrenando activo, tiene muchas ganas de ganar”. “El Mérida es un equipo que defiende muy bien, está trabajando bastante bien tácticamente, encaja poco gol; hay que hincarle el diente y no hay lugar más propicio que el Nuevo Colombino”, añade.

Lo ideal sería ganar y jugar bien. “Lo primero que tenemos que hacer es ganar por los puntos que tenemos. No nos olvidemos que estamos en una zona en la que si perdemos partidos podemos complicarnos y la viabilidad del club podía ponerse en entredicho porque podíamos pelear por una cosa totalmente distinta a la que vinimos, pero si podemos ganar y jugar bien, mejor para todos. El objetivo del equipo es ser competitivo y ganar, porque veríamos las cosas de otra manera”, concluye el técnico albiazul.