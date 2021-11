Alberto Gallego: "El Cartaya es uno de los equipos que mejor juega en esta categoría"

Alberto Gallego afronta con ganas el duelo provincial de este domingo (Luis Rodríguez Salvador, 16:30) ante el Cartaya. “Todos los preparativos que estamos observando son muy bonitos, la ilusión de las dos aficiones, de toda la provincia, con mensajes de fiesta y de armonía onubense; nosotros intentaremos ofrecer el espectáculo que se merece en el campo y ganar”.

El entrenador del Decano valora positivamente la semana de trabajo tras tres partidos en siete días y que sus jugadores hayan tenido dos días de descanso. “Marc Fraile está disponible para entrar en la convocatoria, tiene un buen ritmo de entrenamiento y sin molestias; los demás están a buen nivel, llegaron bien tras esos dos días de descanso, han entrenado intensamente”. Chendo Alarcón sigue siendo baja, pero además de Marc Fraile también recupera a Ismael Barragán, ausente la última jornada por un proceso gripal.

El técnico del conjunto onubense elogia a su rival, que no se lo pondrá nada fácil. “El Cartaya es uno de los equipos que mejor juega en esta categoría, le doy mucha similitud con el Gerena, con la diferencia de que el conjunto sevillano tiene más puntos. Tiene una propuesta inteligente e interesante por las características de sus jugadores y este partido no tendrá nada que ver con el de la pretemporada (victoria albiazul por 6-0 en el Trofeo Platero). Suma que tienen un entrenador que apuesta por ello juegue contra quien juegue, saldrán igual que contra cualquier otro rival y con el hándicap que tienen que salir a ganar porque si no, se meten en un lío importante”, destaca.

Habrá un ambiente de gala, con lleno en el estadio, y habrá que gestionar las emociones. “El interés que ha habido por parte de las dos aficiones es de admirar; nos sentimos respaldados por nuestra afición, van en masa siempre sin fallar en todos los partidos, y queremos escucharles rugir para llevarnos hasta la victoria. Dentro del partido se van a ver muchos partidos y los detalles serán importantes; en la fase final necesitaremos de nuestra afición, vaya como vaya el resultado”.

El Recreativo viene de una semana de tres partidos, juega el domingo y luego tiene turno de descanso. “No pienso más allá del domingo en Cartaya, hay un punto de inflexión en este partido y el siguiente siempre es el más importante en la historia del Recreativo para que despierte y avance, por eso es muy importante ganar en Cartaya, y luego ya afrontaremos lo que viene”, comenta.

Alberto Gallego no le da gran trascendencia al colchón de puntos que puede tener su equipo respecto a sus seguidores. “Más allá de los colchones, es importante seguir reforzando con victorias todo lo que hacemos, ver que toda la plantilla está implicada, que todos los 'onces' (iniciales) que hacemos son diferentes y el equipo no lo acusa, hay grandes rendimientos de jugadores que quizás no vienen con continuidad... y todo eso hace que seamos más grandes como equipo, más allá de las individualidades. Apostamos por una plantilla en la que todos puedan competir y estamos concentrados en nuestro objetivo, que es ganar”.