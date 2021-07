Alberto Gallego: “No podemos exigir ascenso y cantera en un mismo año”

Alberto Gallego ha atendido a la prensa por primera vez desde que el Recreativo comenzó la pretemporada como previa contra el Betis Deportivo, que se disputará mañana, en Punta Umbría.

Al ser el primer partido de la era Gallego, el míster ha aclarado que el equipo no puede arriesgar más de la cuenta: “es una prueba bastante temprana, pero enfocamos el partido bien. No salir mal parado es lo más importante, que no haya lesiones, que quizás es el riesgo más alto en una prueba de tanta exigencia por el rival y por las ganas que tienen los jugadores en demostrar cosas que no tocan en este momento. Hay que dar una buena imagen, pero hay que dosificar los esfuerzos porque hemos tenido solo cinco entrenamientos”.

El Betis Deportivo será el mejor equipo con el que el Decano se enfrente en esta pretemporada, al haber ascendido a Primera RFEF, dos categorías más que el Recre : “No tenemos que temer nada de lo que pase mañana. Lo único que me preocupa es que algún jugador tenga una lesión importante. A nadie le gustaría un resultado abultado. No es determinante ni es algo que me esté preocupando ahora mismo”.

El entrenador del Recreativo se siente muy satisfecho con sus pupilos, ya que “desde un inicio yo creo que no han necesitado ninguna charla de cómo tienen que enfocar los entrenamientos. Han venido con la lección aprendida porque están trabajando de una forma muy intensa, a veces demasiado. La ilusión se puede ver a primera vista”.

También se siente agradecido con lo vivido hasta ahora en el club: “Me encantó la presentación de las camisetas. Creo que las tres camisetas son espectaculares. Las cosas se están haciendo genial y quiero agradecer el club la organización. Se pudo palpar la ilusión que tenemos esta temporada”.

En cuanto a la cantera, no quiere presiones: “algunos estarán a caballo entre el filial y el primer equipo. Hemos de enfocar que es un proyecto totalmente nuevo con una exigencia inmediata, que es lo que necesitaba el Recre, que es el ascenso. El trabajo de una cantera no se hace en un año, ascenso y encima estamos trabajando con la cantera. No podemos exigir pretensiones a los nuevos fichajes lo mismo que a los canteranos”.

Alberto Gallego ha sido muy crítico con la salida de Pablo González: “Yo no he hablado con él. Es un jugador que el club le ofreció quedarse y él prefirió irse. Al final de los sitios te vas si quieres. Y los que están es porque se han querido quedar. Creo que a los jugadores del filial se le está ofreciendo quedarse. El ser joven no quiere decir que tienen que escapar de la obligación de decir lo que he decidido. Tienen que asumir que digan que si me he querido ir del Recreativo, escribe eso”, refiriéndose a las palabras de despedida del nuevo delantero de Las Palmas Atlético en sus redes sociales.

Víctor Barroso tuvo una fisura en el dedo pequeño del pie y estará unas semanas de baja. En la mañana de hoy ha entrenado en el gimnasio.El jugador hará la pretemporada con el Recre, ya que para Alberto Gallego es “uno más de la plantilla”, tras los rumores que apunta a su salida.