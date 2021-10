Alberto Gallego: "Ante el Rota se verán caminos diferentes a la hora de atacar al rival"

Alberto Gallego espera cerrar con una victoria este primer ciclo de cuatro partidos; el técnico del Recreativo de Huelva no se fía del Rota (Nuevo Colombino, domingo 18:30), pese a que el conjunto gaditano ha perdido los dos encuentros que ha disputado.

“Somos concientes de que en casa, venga quien venga, tenemos que desarrollar nuestro fútbol y dar nuestro mejor rendimiento; sabemos de la importancia de asegurar los tres puntos en casa, pero lo hemos analizado como un partido más; el Rota perdió la pasada jornada (1-2 con el Córdoba B) en el m. 94 en una jugada desafortunada y merece el máximo respeto; en casa tenemos que hacer hincapié en cómo hacer las cosas nosotros, tenemos confianza en nuestro juego”, resalta el preparador del Decano.

El técnico no cree que la responsabilidad y la obligación de ganar sean mayores en el Nuevo Colombino. “No es en casa o fuera, sino que en todos los campos tenemos que ir por la victoria; todos los partidos los planteamos para ganar, no especulamos y jugamos de tú a tú contra quien sea. Me gusta bastante hacer bloques de cuatro partidos, cerrar ciclos y tener objetivos más cercanos que el final de la Liga; este cuarto partido sería, si ganamos, lograr 10 de 12 puntos posibles y liderar esta mini liga, y luego empezar otro bloque de cuatro, y si estás primero o segundo eso te va a dar el ascenso. Es una buena manera de no tener esa visión tan lejana del objetivo final. Este domingo cerramos ese primer bloque y sería muy satisfactorio ganar”, comenta Alberto Gallego.

Fuera de casa el Decano no ha logrado plasmar su plan inicial pero sí ha sido competitivo. “El rival nos tenía muy estudiado en los dos encuentros; en Utrera tenía mucha información que creía que no tenían y luego corregimos; el Ciudad de Lucena tenía claro dónde nos podía hacer daño, pero sabía que podíamos anular sus ataques y adueñarnos del partido; pero el rival también ah sido protagonista y ha querido ganar en ambos desplazamientos”.

Al entrenador del Recre no le preocupa la posibilidad de ser líder si 'pincha' el líder Gerena, que visita al Pozoblanco el domingo a las 12:00. “Es algo que no miro; no es que no me importen los rivales, pero más me importa que mi equipo haga lo que tiene que hacer; en el rival me fijo mucho más tarde. En los inicios todos no se colocan donde les toca, pero sólo hemos de pensar en nosotros y sumar de tres en tres; todavía es muy pronto para hacer números”.

En teoría, será un partido en el que el Rota dejará pocos huecos: “Sí, no vamos a tener mucho espacio a la espalda de la defensa, ellos acumularán gente atrás y buscarán hacernos daño con balones en largo; hemos de tener paciencia, circular el balón con más velocidad, ya que el terreno de juego está mejor, e insistir en nuestro juego y encontrar carilles exteriores e interiores, que es algo que no hemos trabajado tanto. La afición va a ver caminos diferentes a la hora de atacar al rival”, desvela.

Sobre la posibilidad de introducir cambios de hombres o de sistema, Alberto Gallego afirma que “esos caminos tienen que ver con la movilidad o con el perfil de los jugadores; en Lucena, por ejemplo, sólo había un central puro, Gallardo, pero entendíamos que teníamos la protección necesaria (en defensa). Este partido quizás tenga una disposición diferente; intento que tengamos mucha libertad, pero este domingo se puede ver un equipo más posicional, y sólo en algunas zonas la movilidad será más libre”.

Diawara tiene carencias tácticas, sobre todo defensivas, pero tiene talento natural"

Sobre la pareja Víctor Barroso-Arjona, titular en Lucena, manifestó que “Están aprendiendo muchas cosas; que Víctor aprenda a presionar tras una pérdida o hacer un repliegue defensivo... eso nos va a beneficiar; Rubén Serrano nos puede dar eso también, pero tiene que aprender lo que hace Víctor con el balón; lo importante es que hay buena predisposición de parte de todos y hay que darles tiempo para tener un centro del campo más sólido y más estable.

También habló sobre Diawara. “Es un joven que tiene un gran talento y también carencias tácticas, sobre todo defensivas, en las ayudas... él está comprendiendo el juego y si no lo entiende, por muy bueno que sea no tendrá proyección; pero tiene una cosa ganada, que tiene un talento natural y va a seguir dándonos muchísimo”.

Por último, habló sobre Gonzalo Piña. “Ha notado un pinchazo en el gemelo” y está a la espera de pruebas para conocer lo que tiene.