Alberto Gallego: "Puente Genil es uno de los partidos más complicados de la segunda vuelta"

El Recreativo de Huelva visita Puente Genil este domingo en busca de una nueva victoria que le acerque aún más al ascenso directo. Ha sido una semana entera de trabajo, después de abandonar la competición de miércoles-domingo debido a los partidos aplazados por Covid. Ante esta situación, el entrenador del Decano, Alberto Gallego, señaló en rueda de prensa que los dos tipos de semana son "planteamientos diferentes. Sí que es verdad que creo que hemos enfocado bien las semanas que hemos tenido domingo-miércoles, y de hecho que nos favorecía bastante por este ritmo de competición" ya que el Recre es un equipo que "tiene ganas de jugar siempre, con una plantilla amplia. Siempre es bueno tener la oportunidad de jugar cuanto antes. Esta semana hemos podido aprovechar algún que otro día para mejorar algunos aspectos; pero seguir en esta dinámica de no tocar lo que funciona. Que los jugadores tengan la rutina que solemos tener para que lleguen concentrados al partido y que consigamos la victoria".

En el aspecto de "no tocar lo que funciona", Gallego se refirió más "a la metodología de la semana de trabajo" en vez de al once inicial, pero "sí que es verdad que hay un once que está repitiendo titularidad y que se está mostrando sólido en todos los aspectos. Pero como siempre les digo a los jugadores, el Recreativo nos exige que siempre jueguen los que están mejor y los que no están jugando tienen que subir su nivel y cuando tengan la oportunidad demostrar que pueden jugar".

Para esta semana están todos los jugadores disponibles excepto Pablo Gallardo que "no podrá llegar" y Ale Limón que "está en fase de recuperación". Cuestionado el míster si este partido es trampa por ser un rival que tiene, a priori, más nivel para estar más alto en la clasificación, así como jugar en campo difícil, Gallego se mostró seguro al señalar que "trampa no porque nosotros somos conscientes de la dificultad de ese partido. Es una de las salidas que teníamos marcadas como muy dificultosas, como muy complejas, por el equipo que tienen. Es una plantilla de mucha calidad, con grandes trayectorias los jugadores. El campo es complicado, bastante estrecho, muy parecido al de Gerena. Es uno de los partidos más complicados de la segunda vuelta sin duda".

El Decano estará acompañado por 300 aficionados, que una vez más se desplazarán para animar al equipo fuera del Nuevo Colombino. En este sentido, Gallego reconoció que "siempre miramos cómo va la venta de las entradas. Para nosotros es un regalo poder vivir partidos como Los Barrios o Cartaya. Nos afecta muy positivamente. Estamos muy felices de que nos van a acompañar" y con la intención de "no decepcionarles y hacer un gran partido".

Puede ser la jornada perfecta si pinchan rivales directos y el Recre ya que se podría certificar la semana que viene el ascenso matemático. Aun en este escenario, Gallego señaló que "siempre pienso que el Utrera va a ganar", al igual que "los perseguidores que están más arriba, para mí son favoritos para ganar. Yo voy con ese pensamiento, y simplemente pienso que nuestra obligación es ganar en Puente Genil". Además, el entrenador aseguró que durante la semana "no hemos hablado ni del Utrera, ni del Gerena, ni del Ciudad de Lucena en ningún momento. Solo hemos hablado de Puente Genil". En este sentido, reconoció que "no tengo prisa, me da igual ascender el día de Tomares, Pozoblanco.. lo único que tengo en la cabeza es hacerlo muy bien en Puente Genil".