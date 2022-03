Alberto Gallego: "No he visto al equipo nervioso"

Alberto Gallego aseguró en la rueda de prensa al encuentro que "el 1-0 nos ha lastrado bastante; los equipos están saliendo muy fuertes cuando juegan ante el Recreativo. En el segundo tiempo el equipo ha reaccionado tras un primero en el que hemos estado un poco nerviosos, y gozamos de alguna ocasión más".

"Enfocamos bien la segunda mitad hasta conseguir el empate y a partir de ahí los dos equipos hemos abierto el partido, con transiciones continuas y podía llegar tanto un gol nuestro como de ellos. Con un poco más de paciencia hubiéramos podido marcar el segundo gol y cerrar el partido", añade.

Valoró el punto obtenido "en un campo que no es cómodo, con un césped peculiar, donde el balón es difícil de controlar, con ellos muy encima nuestra. Aprietan en su campo, como se puede ver en la clasificación y ha sido difícil desprenderse de eso en los primeros minutos".

La afición se desplazó masivamente y no pudo celebrar el ascenso. "Hay que darle las gracias a todos por animarnos hasta el final. El gol tempranero nos ha puesto en una situación que no queríamos; pero el equipo lo ha intentado hasta el final, se ha hecho lo que había que hacer y con un poco más de fortuna en la segunda parte podíamos haber sacado un mejor resultado", comenta el entrenador albiazul.

"No he visto al equipo nervioso, quizás había un poco de precipitación en algunas jugadas en las que normalmente lo hacemos mejor", destaca.

Sobre la suplencia de Juanito, que fue determinante cuando salió al terreno de juego, dijo que "teníamos pensado que saliese cuando el rival estuviera más cansado. Una de las razonas para que haya tenido más facilidad para los centros cerrados es que estaba fresco, porque defensivamente le cuesta más; queríamos que tuviera éxito en los momentos en lo que el rival estaba más cansado", recalca.

Por último, manifestó que "no se ha podido culminar la remontada, pero se ha intentado; en la segunda parte estaba convencido que podíamos marcar el segundo gol. Hay que seguir trabajando (para lograr el ascenso); este equipo se ha ganado la ventaja (que tiene en la clasificación sobre el Utrera) y no especulamos con ella, intentamos ganar todos los partidos, pero no es fácil. Veníamos a ganar aquí, pero no podíamos controlar el encuentro del Utrera", que ha ganado en Puente Genil (1-2).