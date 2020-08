La afición del Recreativo va camino del récord

El Recreativo de Huelva puede presumir un año más de tener una afición especial, fiel como pocas en cantidad y calidad. Cuando se llevan tres semanas desde que se inició la campaña de abonados (fue presentada oficialmente el 31 de julio) el Decano ha superado ya los 4.0000 incondicionales, una cifra que pocos equipos de la categoría podrán alcanzar.

La pasada temporada el liderato en cuanto a número de abonados correspondió al Castellón con más de 14.000, pero este año no está en la Segunda B ya que ha conseguido dar el salto de categoría.

De esta forma, el Recreativo se presenta como uno de los firmes candidatos a ser el equipo con más socios en una campaña tremendamente atípica. Uno de sus grandes rivales, tanto en lo deportivo como en masa social, es el Córdoba, que cerró la semana con 7.137 fieles (1.547 por teléfono, 3.214 presenciales, 1.962 online y 231 altas).

También luchará por ese deseado podio el Badajoz, que presentó su campaña de abonados el pasado día 18 y lleva 1.402. Habrá que ver cómo responden las aficiones de los cuatro descendidos (el Extremadura, que presentó el pasado viernes su campaña, el Racing de Santander, el Numancia y el Deportivo de La Coruña).

La mayoría de los clubes que militaron la pasada campaña con el Recre no facilita datos del número de seguidores (el Don Benito, por ejemplo, cerró el sábado con 300), aunque hay que tener en cuenta que los filiales (Sevilla, Betis y Cádiz) no tienen socios propios, y también hay que valorar que muchos clubes no han puesto en marcha aún su campaña de abonados y algunos empezaron los entrenamientos la pasada semana o ni han comenzado aún a trabajar.

Los seguidores del Decano están demostrando que su apoyo al club está por encima de muchos factores y de la incertidumbre que hay, ya que día de hoy no se sabe cuándo comenzará la Liga, ni la composición de los grupos, ni el sistema de competición (en teoría esta campaña se disputarán menos encuentros que en las anteriores), si habrá público en las gradas...

El respaldo de la masa social también es clave para configurar el presupuesto y ayudará en la confección de la plantilla; así, el pasado año la excelente respuesta de los socios permitió al club hacer un esfuerzo y fichar a última hora a Chuli.

Pese a todo, las perspectiva en Huelva son muy buenas y esos más de 4.000 incondicionales confirman la fuerte vinculación del equipo con la ciudad. El año pasado la campaña del club albiazul se cerró con unos 10.800 socios y este año el lema elegido es ‘Seamos mas’, algo que en principio parecía un deseo pero que lleva camino de ser una realidad.