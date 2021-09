Adriá Arjona: "La afición nos empujó al segundo gol"

El futbolista albiazul Adriá Arjona se mostró esta mañana "contento sobre todo por los tres puntos". Añadió que era "lo que buscábamos todos y lo más importante de ese partido. Empezamos un poco cuesta arriba por el gol que nos encajaron y más jugando en el campo del rival. Por el centro que hice a Chendo estoy contento porque creo que ayudé al equipo y fue un golazo así que todavía más".

Respecto a la afición albiazul, el tarraconense confesó que "fue una sensación espectacular, yo venía de ascender y aquello parecía que era un play off y la sensación dentro del campo era de que en ese partido había que ascender. Nos ayudaron muchísimo y cuándo metimos el primer gol ellos nos empujaron hacia el segundo y eso se agradece dentro del campo". Ya les habían avisado de que "la gente se volcaba mucho, pero hasta que no lo vives no es lo mismo. Había momentos en los que parecía que no pasaba nada pero la gente estaba ahí y eso nos hacía cambiar el ritmo".

En cuanto a su asistencia al Tigre comentó que "sabía que Chendo iba a estar ahí pero no me esperaba ese remate, él tiene la habilidad de sorprendernos a todos y el gol entre ceja y ceja. Nos sorprendió el remate porque pensaba que lo haría de cabeza". Desde que les marcaron el primer gol "el equipo se rearmó y pensó que se podía remontar, el míster nos mandaba ese mensaje. Teníamos claro que si llegaba el primer gol íbamos a pelear por el segundo, es la clave y la identidad de este equipo no rendirse. Teníamos ganas y queríamos ir a por la victoria".

"Estamos analizando al rival desde que acabó el partido, es un filial diferente porque tiene jugadores de todo tipo y estamos tratando de buscar defectos para intentar hacerles daño. Es importantísimo empezar bien en el colombino, tiene que ser nuestro fuerte durante toda la Liga" comentó el mediapunta. Reveló que se sintió "un poco incómodo en Los Palacios pero por el terreno de juego. He jugado varios años en esta categoría y te tienes que adaptar y ser fuerte. En casa serán partidos diferentes, intentaremos ser los dueños del partido y que no sea tan directo".

Pese a las malas condiciones que pueda tener un campo, Arjona explica que "hay que adaptarse a todo. Si en casa el césped no está en buenas condiciones hay que amoldarse, los dos equipos jugamos en el mismo campo y en igualdad de condiciones". En el anterior choque fue "de menos a más porque fui acostumbrándome, cada partido será un reto para intentar que desde el minuto uno esté hecho al terreno".

"El primer día vi el estadio y supe que el día que jugara ahí sería especial. Muchos jugadores han jugado aquí como visitantes pero jugar como local aquí debe ser espectacular y tenemos muchas ganas del domingo" finalizó Arjona.