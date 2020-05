Ignacio Abeledo esconde sus cartas ante el posible interés del Recreativo de Huelva

Ignacio Abeledo fue el protagonista el viernes por la noche de una entrevista llevada a cabo en el Instagram del San Roque de Lepe; el futbolista ha sido fundamental desde su llegada al cuadro aurinegro, jugando esta temporada 17 partidos en los que ha anotado 7 goles (1 de penalti), siendo el pichichi del equipo.

A sus 24 años (Huelva, 5 de enero de 1996) vive uno de sus mejores momentos; se formó en el Real Betis, y ha jugado también en el Barcelona B, Atlético Malagueño, Nástic de Tarragona, y Deportivo Fabril. Su nombre ha sonado como posible refuerzo para el Recreativo de Huelva la próxima temporada.

Abeledo no quiso entrar a fondo en el interés del Decano. “Pertenezco al San Roque, tengo mi año firmado; sé que están llegando cosas que no puedo esconder porque salen”.

“Cuando he estado por Huelva algún aficionado sí me ha dicho que firme (por el Recreativo), pero eso es cosa de mi agente, yo me dedico a jugar. El club que esté interesado en mi que hable con el San Roque. No me molesta que se saquen esas informaciones en la prensa, pero te tienes que evadir y estar tranquilo con lo que hay”, añade el futbolista.

¿Cambiaría de club si llega una oferta importante? “Hasta que no llegue no sé las situaciones que pueden pasar. De momento pertenezco al San Roque”, reitera.

Empezó en los Salesianos de Huelva y luego pasó al Betis, donde estuvo once temporadas

Recordó sus inicios: “Empecé en los Salesianos de Huelva y con 9-10 años me fui al Betis, donde estuve 11 temporadas; luego Barcelona, Málaga, Nástic y Déportivo. Con el Betis debuté con el primer equipo cuando tenía 18 años y 3 días en un año duro porque el equipo descendió. Luego fui al Barcelona, que tenía una de las mejores quintas de su historia con Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Piqué, Suárez... recibir un pase de esos jugadores es una experiencia inolvidable. Con el Atlético Malagueño pasé un año bonito, fue la temporada que más goles hice y logramos el ascenso”.

La línea ascendente cambió con su marcha al Nástic. “Había un entrenador que me conocía, pero lo echaron a las 6-7 jornadas y llegó un técnico que no apostaba tanto por un fútbol de ataque; me ceden al Deportivo Fabril y contento. Volví al Nástic, pero no contaban conmigo y al final firmé con el San Roque; mi idea era salir, pero estaba tan a gusto aquí que di el paso y hasta hoy”.

El parón en la liga llegó cuando mejor estaba el San Roque: “Teníamos un nivel superalto, no nos veíamos inferiores a nadie, con una confianza en el terreno de juego que es difícil encontrar; también contamos con la ayuda del entrenador que ha sido increíble, y nos fastidió tener que parar”.

El extremo onubense elogia a Antonio Fernández. “Con Camacho estuve dos semanas pero no pude jugar por un problema con la ficha; lo destituyeron y mi debut coincidió con el del nuevo técnico. He tenido muchos entrenadores y la confianza que transmite a pocos se la he visto a ese nivel, contagia ganas, ambición, sacrificio y tiene toda la 'culpa' de lo que está pasando. Además es una persona fabulosa”.

En Lepe está contento: "Aquí he encontrado mi sitio para ser feliz", asegura el onubense

El momento más bonito de su carrera fue “cuando debuté con el equipo con el que me he criado (Betis) y me he formado como persona. Duermes el día antes del debut para estar descansado, pero siempre tienes ese cosquilleo; además fue en casa, es algo que sueñas desde pequeño”.

Destaca el apoyo de su familia: “En el fútbol hay momentos duros, en los que no estás bien y necesitas estar cerca de la familia para sentirte arropado y que te ayuden a levantarte, y eso lo he conseguido aquí cuando he venido; mi familia, la afición de Lepe... todos me ha dado ese impulso. Aquí he encontrado mi sitio para ser feliz y para reencontrarme”.

Valora el buen ambiente en el vestuario del cuadro aurinegro. “Hay una buena amistad entre todos, no hay malas caras y apetece ir a entrenar y jugar. Con el que tengo una relación especial es con Miguelito, porque lo conozco desde pequeño”.

Su posición ideal es la de extremo: “Siempre he jugado en los puestos de arriba, de interior, extremo, punta... aunque en el Deportivo jugué algunos partidos de lateral izquierdo”.

Sobre la creación de la Segunda B Pro comenta que “lo hacen para reajustar a los clubes; no hay descensos este año pero indirectamente te descienden la temporada siguiente; si no lo haces bien, el año que viene bajas de categoría”.

A Abeledo le encantan los perros “en casa tengo cinco” y asevera que su mejor gol con el San Roque fue el que le marcó al Xerez. Además del fútbol, también le gustan el pádel y el baloncesto.