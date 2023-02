Abel Gómez: "Sumar siempre es importante"

El Recreativo sacó un punto en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en un encuentro sin ocasiones en la que el Recre casi ni pisó el área del Betis Deportivo. Un punto que sabe a poco para la pelea por el objetivo. El conjunto albiazul debe afianzar la segunda plaza ya que UCAM Murcia, Recreativo Granada y Atlético Sanluqueño, rival del próximo domingo (17:00), tan solo se encuentran a dos partidos de alcanzar al Decano.

"Analizar el partido" es tarea de Abel Gómez y sus hombres que tendrán que seguir limando asperezas para solucionar los problemas que continúa arrastrando jornada tras jornada y que, todavía y tras finalizar el mercado de fichajes, no ha conseguido solventar. "Centrar el trabajo en la plantilla" es el plan que el Recreativo tiene que tener en mente durante toda la semana para "sacar el máximo de puntos en toda la segunda vuelta".

El Recre "no salió bien y no estuvo cómodo" durante la primera mitad, en la que debutaron Mario Robles y Nacho Heras con la camiseta del Decano. Un plantel albiazul que no fue capaz de generar ninguna ocasión que le permitira adelantarse en el luminoso. "Una segunda parte muy aceptable" con algunas ocasiones pero que los recreativistas no consiguieron materializar. El técnico destaca que "la portería a cero" también "es importante".

La tónica del encuentro fue muy parecida para ambos conjuntos. El Betis Deportivo ocasionó"situaciones muy parecidas" ante un Recre que necesita generar "más situaciones de ataque" por lo que el conjunto tendrá que "seguir trabajando en ello".

El equipo albiazul hasta la segunda mitad no comenzó a tener un poco de soltura sobre el cesped del feudo verdiblanco, así Abel destaca que "el partido tiene muchas fases" por ello "los que entran, entran frescos y entran para eso" para reforzar al once inicial. Con la "competitividad que hay en la plantilla", "los que no salen desde el principio" saltan al terreno de juego para "ayudar como han ayudado los cambios" este domingo ante el Betis Deportivo.

"Sumar siempre es importante" para "seguir peleando y conseguir el máximo de puntos posible". El Recre "tiene un punto menos que en la primera vuelta a estas alturas" por lo que el Decano debe seguir luchando para conseguir los mejores números.

El técnico recreativista "confía" en si mismo, en "su trabajo, en la plantilla y en el cuerpo tecnico". En esta situación, en la que ha habido muchos movimientos, 18 total en el mercado de invierno, "necesita ese periodo de adaptación" pero el "equipo a día de hoy está segundo" y "seguirá trabajando con total confianza para continuar sumando".