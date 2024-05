Abel Gómez, "muy contento" tras la renovación con el Recre: "Ojalá estar aquí mucho tiempo más"

Abel Gómez, quien será entrenador del Recreativo de Huelva hasta 2025, mostró sus sensaciones en sala de prensa después de que el club albiazul anunciara este jueves su renovación. "Estoy muy contento y aprovecho para agradecer al club, a Juan y a Óscar su confianza".

También se mostró agradecido por "las muestras de cariño que recibí por redes sociales o por mensaje" y "contento porque quería continuar aquí". "La figura del entrenador es complicada, porque a todo el mundo no le va a gustar, siempre va a haber gente con diferentes opiniones, pero bueno, creo que en este caso me siento afortunado, me siento que la gente confía en el trabajo, en nosotros y eso es lo importante". "Vamos a trabajar al máximo, a dar lo mejor que podamos para ayudar al club, al equipo y a la afición porque esa es nuestra labor" apuntó.

"El acuerdo se había hecho hace tiempo, era más un tema muy burocrático, de temas de abogados y demás, porque como sabéis, el club está en una situación un poco particular, y tanto por mi parte como por parte del club, teníamos ya la cosa bien atada" comentó Abel.

"Muy contento y orgulloso porque pienso que puedo entrar en la historia de este club en cuanto partidos como entrenadores de grandísimo nivel y que han dado tanto en el mundo del fútbol y del fútbol profesional" abundó y "uno se siente orgulloso". Eso me anima a seguir trabajando, a seguir haciendo las cosas bien y ojalá poder estar aquí mucho tiempo más" incidió el técnico del Recre.