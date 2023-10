Abel Gómez: "Nos vamos jodidos porque el equipo ha trabajado mucho para sacar un punto"

Abel Gómez no se va contento de El Arcángel tras la derrota. En rueda de prensa, el entrenador del decano ha asegurado que el equipo mereció más del encuentro en Córdoba. "Nos vamos jodidos porque el equipo trabajó mucho para sacar el punto".

Sobre el partido, su análisis ha sido muy dispar en función de los compases del encuentro. "Ha sido un partido muy bonito, de ida y vuelta con llegadas", ha dicho el mister. Pese a todo, "el quipo ha defendido bastante bien los centros laterales, no nos duraba el balón y eso hacía que nos estuvieran llegando más". Gómez ha concluido que "han sido superiores sobre todo en la segunda parte y en el número de ocasiones".

Entre esas ocasiones ha llegado el gol del Córdoba en los últimos minutos del encuentro. "Ha sido un golazo. Nosotros hemos tenido una muy clara de Caye pero con su profundida de banquillo y los cambios han mejorado mucho sobre todo con los centros laterales". Viendo la superiordad de la segunda parte, ha aclarado, "al final te hacen el gol en la ocasión que parecía tener menos peligro con un Toril defendido y que remate bastant elejos de la portería".

Acerca de las acciones polémicas del encuentro, el míster reconoce que "no he tenido oportunidad de verlas". En la primera parte "el equipo ha estado más como queriamos, valiente y con llegada aunque no acercamientos claros. Conforme iba avanzando el partido ellos han apretado y en la segunda parte nos ha costado mucho".

Sobre el apoyo de la afición Abel ha querido dar las gracias a todos por el desplazamiento. En cuanto a sus sentimientos por volver a la que fuera su casa, el míster ha aclarado que "siempre es bonito volver y recordar el ambiente en un sitio donde has estado muy bien y has sido querido". El entrenador del decano ha deseado al Córdoba y a su afición "que les vaya muy bien la temporada".