Abel Gómez no consentirá la relajación en el Recre estas dos semanas

En el Recre no hay sitio para la relajación. Su entrenador no lo permite. Que el equipo se haya clasificado para disputar la promoción de ascenso a falta de dos jornadas para el final no es excusa para que sus profesionales levanten el pie. “No cabe la relajación”, sostiene el entrenador. Abel Gómez recuerda a los menos habituales que puedan tener minutos estas que semanas que “el que salga se está jugando la oportunidad de tener minutos en el play-off. No hay un botón de desconexión durante dos semanas. No cabe bajar la intensidad”.

Reconoce que cierto descanso mental siente porque “cuando consigues el objetivo de entrar en el play-off y matemáticamente somos segundos te liberas bien. Eso no te quita de entrenar bien, con intensidad e ir en los dos partidos que nos quedan con ganas de competir para sumar los seis puntos”. Habrá cambios seguros. En la portería en Mancha Real estará Adri ya que “su trabajo durante toda la semana fue fundamental para el grupo, con su predisposición en el día a día. Se lo merece. Haremos alguna modificación para quitar carga a los que llevan más minutos y alguno con tarjetas”.

En terreno jiennense apuesta por el triunfo ya que “queremos terminar de la mejor manera en cuanto a sensaciones y números. Habrá alguna modificación en el once. Refrescaremos un poco”. Sobre la enfermería advierte que las dos jornadas próximas serán clave para recuperar futbolistas. “Bernardo sigue proceso de recuperación y Arjona tampoco. Iago Díaz hoy trabajó algo con el grupo e iremos viendo”, explica Abel Gómez.

El trabajo estos días tiene mucho que ver con los informes de posibles rivales. “Ya conocemos a algunos. A partir de esta semana se puede ir concretando todos los detalles. Llevamos trabajando bastante tiempo en el análisis de los rivales”. Este domingo en cambio le espera un oponente descendido que “querrá despedirse con una alegría ante su gente. Espero un rival que nos apriete, nos ponga las cosas difíciles”.